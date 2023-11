Ταμείο Ανάκαμψης: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν για τη δόση των 3,64 δισ.

«Θετική προκαταρκτική αξιολόγηση» για το δεύτερο αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα, ύψους 3,64 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, υιοθετεί η Κομισιόν.

Η χώρα μας υπέβαλε στις 16 Μαΐου αίτημα πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιχορηγήσεις (1,69 δισ. ευρώ), με βάση την επίτευξη 39 ορόσημων και τριών στόχων που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την τρίτη δόση για επιχορηγήσεις.

Στις 22 Νοεμβρίου, η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα πληρωμής για δάνεια (1,95 δισ. ευρώ) που αφορούσαν την επίτευξη ενός στόχου.

Σημειώνεται πως τα ορόσημα περιλαμβάνουν σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων, μέσω της θέσπισης ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης που θα εξορθολογήσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, και θα ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

🇬🇷 Κάν’ το πραγματικότητα!

Today, we’ve endorsed a positive preliminary assessment of Greece’s second payment request of €3.64 billion under the Recovery and Resilience Facility.

Greece has successfully implemented its 39 milestones and 4 targets.#NextGenerationEU

↓ pic.twitter.com/xXV6ZJb3FK

— European Commission (@EU_Commission) November 28, 2023