Η ελληνική εκπαίδευση κατακτά το Λονδίνο

Η ναυτιλία αποτελεί για την Ελλάδα ένα εθνικό κεφάλαιο, καθώς και μια μεγάλη παράδοση λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Συγκριτικά με παγκόσμιες υπερδυνάμεις, η έκταση της χώρας είναι δυσανάλογη με το μέγεθος της ναυτιλιακής της δύναμης. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το 2022-23, η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, συνεισφέροντας στην ελληνική οικονομία 7% του ΑΕΠ και προσφέροντας 200.000 θέσεις εργασίας.

Εκτός από τον κόσμο, η ελληνική ναυτιλία είναι έτοιμη να κατακτήσει και το Λονδίνο. Όχι με πετρελαιοφόρα και εμπορικά πλοία, αλλά με όχημα την εκπαίδευση πάνω στον συγκεκριμένο κλάδο. Το καλοκαίρι του 2024 αναμένεται να ξεκινήσουν οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτιλιακών Σπουδών (Hellenic Institute of Maritime Studies – HIMS).

Το Ινστιτούτο αποτελεί τον καρπό της – πρώτης στα χρονικά – ελληνοβρετανικής εκπαιδευτικής συνεργασίας, καθώς πρόσφατα το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Λονδίνου (University of West London – UWL) και το Business College of Athens (BCA) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

Το HIMS θα έχει ως έδρα το Λονδίνο και θα περιλαμβάνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών γύρω από τον κλάδο της ναυτιλίας. Μαθήματα γύρω από τη δομή και τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές γνώσεις, ειδίκευση πάνω στα logistics και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη ναυτιλιακή κυβερνοασφάλεια και φυσικά, το ναυτιλιακό δίκαιο. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα αναβάθμισης και εξειδίκευσης στελεχών που προορίζονται να απασχοληθούν στον συγκεκριμένο κλάδο εφοπλίζουν τους απόφοιτους του μέλλοντος με όλα τα απαραίτητα εφόδια γύρω από τον κόσμο της ναυτιλίας, ενώ ο τομέας της έρευνας αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως.

«Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ένα ορόσημο για το Πανεπιστήμιο, δηλαδή έχει διαφορετική φυσιογνωμία ως προς τις ναυτιλιακές σπουδές που προσφέρονται στο Λονδίνο και οπουδήποτε αλλού. Το BCA και το Πανεπιστήμιό μας προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο συγχρόνων ναυτιλιακών σπουδών που περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια, τη Διοίκηση και Μηχανική Ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση και απευθύνεται σε ένα διεθνές κοινό», σημειώνει ο πρόεδρος και αντιπρύτανης του UWL, Καθηγητής Peter John CBE.

Η υπογραφή της συνεργασίας σηματοδοτεί την εξαγωγή της εν Ελλάδι τεχνογνωσίας, με το BCA να συμμετέχει ισότιμα στην ίδρυση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στο εξωτερικό με παγκόσμια εμβέλεια.

«Η πρώτη στην ιστορία ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ ενός βρετανικού και ενός ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών του BCA και επιβραβεύει την πολυετή προσήλωσή του στην εκπαιδευτική πρωτοπορία. Εκτός από καινοτόμες σπουδές, το HIMS θα διεξάγει έρευνα σε θέματα που επηρεάζουν σήμερα και θα ορίζουν αύριο τις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως τα εναλλακτικά καύσιμα, ο μηδενισμός των εκπομπών άνθρακα, η ψηφιακή ναυτιλιακή διοίκηση, τα “αυτόνομα πλοία” και οι θαλάσσιες και ναυτιλιακές πολιτικές», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του BCA College, Xάρης Δασκαλάκης.

Πάνω από πενήντα χρόνια αριστείας επιβεβαιώνουν το σημαντικό και πρωτοποριακό έργο του BCA College στον τομέα των ναυτιλιακών σπουδών, παρέχοντας προγράμματα Bachelors και Masters, σε συνεργασία με το UWL. Διαθέτοντας ειδικούς με γνώση πάνω στον συγκεκριμένο τομέα, το BCA διαπρέπει κατακτώντας και το Λονδίνο, την πόλη της παγκόσμιας ναυτιλίας.