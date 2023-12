Οι επιτυχημένοι που αμαύρωσαν τη λίστα του Forbes

Αφότου έγινε δημοφιλές αστείο στα διαδικτυακά «πηγαδάκια», η «κατάρα» της ετήσιας λίστας του Forbes με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους κάτω των 30 ετών («30 under 30») έφτασε και επίσημα στο ίδιο το Forbes. Αυτή την εβδομάδα το αμερικανικό περιοδικό δημοσίευσε 10 ονόματα –από τα 10.000 που θα ήθελε στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει– για τα οποία έχει μετανιώσει που μπήκαν στο «30 under 30».

«Πολλοί από όσους μπήκαν στη λίστα έγιναν τιτάνες της τεχνολογίας, CEO ή ακόμη και δισεκατομμυριούχοι. Κάποιοι αποδείχθηκαν άχρηστοι ή ακόμη χειρότερα», αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό. Εξ ου και χρήστες του Χ αστειεύονταν ότι όσοι μπαίνουν στο «30 under 30» θα πρέπει να ελέγχονται πρώτα από τις αμερικανικές αρχές.

Πρώτος στη λίστα φιγουράρει η πιο πρόσφατη και ενδεχομένως μεγαλύτερη απογοήτευση της Σίλικον Βάλεϊ. Ο λόγος για τον Σαμ Μπάνκμαν Φριντ, ο οποίος από τη λίστα του 2021 και με περιουσία άνω των 26 δισ. δολαρίων κατέληξε να έχει κριθεί ένοχος για επτά κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας, με ποινές φυλάκισης 110 ετών. Μαζί του και η Καρολίν Ελισον, συνάδελφος και κατά καιρούς σύντροφος του Μπάνκμαν Φριντ, η οποία βρισκόταν ακόμη πιο πρόσφατα, το 2022, στο 30 under 30. Αν και αναμένεται να έχει ελαφρύτερη ποινή λόγω συνεργασίας με τις Αρχές, η Ελισον επίσης αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης έως 110 έτη. Από το «Hall of Shame» του Forbes δεν θα μπορούσε να λείπει η Τσάρλι Τζάβις («30 under 30» του 2019), η νεαρή που κατάφερε να εξαπατήσει την JPMorgan, καθώς την έπεισε να δώσει 175 εκατ. δολάρια για την εξαγορά της fintech εταιρείας της, «φουσκώνοντας» κατά πολύ τα στοιχεία για τον αριθμό των πελατών της.

Το Forbes «μετανιώνει» και για την ανάδειξη του Νέιτ Πολ στη λίστα του 2016, ο οποίος έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία του real estate αξίας 1 δισ. δολαρίων. Φέτος κατηγορήθηκε για παραπλάνηση των πιστωτών, καθώς και για απάτη και συνωμοσία.

Από τη λίστα του 2013 έχει περάσει και ο Μάρτιν Σκρέλι, που έμεινε γνωστός ως «Pharma Bro». Το 2015 απασχόλησε το σύνολο του οικονομικού Τύπου όταν ανέλαβε CEO της Turing Pharmaceuticals και ανέβασε την τιμή του φαρμάκου Daraprim από τα 13,50 δολάρια στα 750 δολάρια. Αργότερα του επιβλήθηκε 7ετής ποινή φυλάκισης, καθώς καταδικάστηκε για την εξαπάτηση επενδυτών σε δύο hedge funds.

Στη λίστα της «ντροπής» βρίσκεται και ο Κόντι Γουίλσον, ο οποίος ως φοιτητής Νομικής έγινε γνωστός αναρτώντας online τα σχέδια ώστε να μπορέσει κανείς να «εκτυπώσει» με 3D printing ένα όπλο που λειτουργεί. Το 2019 κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση, αφότου πλήρωσε 500 δολάρια μέσω ιστοσελίδας για να συνευρεθεί με 16χρονη. Επίσης, το Forbes μετανιώνει και για τον Τζέιμς Ο’Κιφ της λίστας του 2012, ιδρυτή της συντηρητικής οργάνωσης Project Veritas, ο οποίος κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση δωρεών για ιδιωτικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα πτήσεις με ιδιωτικά τζετ.

Από τη λίστα του 2023 βρίσκεται η Phadria Prendergast, αρχισυντάκτρια του Women of the City Magazine. Παραδόξως ήταν έρευνα του Forbes που αποκάλυψε ότι ζητούσε από πελάτες χρήματα ώστε να διασφαλίσουν δημοσιότητα.

Η Στεφ Κόρεϊ, συνιδρύτρια της εταιρείας αποσκευών Away, είχε βρεθεί στη λίστα «30 under 30» του 2018, προτού διαρρεύσει ότι διηύθυνε ένα άκρως τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο «Hall of Shame» βρίσκεται ο Λούκας Ντουπλάν, ιδρυτής της εταιρείας fintech Clinkle, η οποία «σήκωσε» 30 εκατ. δολάρια στον πρώτο (seed) γύρο χρηματοδότησης από μεγάλα ονόματα του επενδυτικού κόσμου. Στη συνέχεια χάθηκαν όλα, καθώς το πολυαναμενόμενο πλάνο του για ηλεκτρονικές πληρωμές δεν υλοποιήθηκε ποτέ μέσω κάποιου σωστού προϊόντος, οι εργαζόμενοι παραιτήθηκαν και οι επενδυτές απαίτησαν τα χρήματά τους πίσω.