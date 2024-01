Χαμηλότερα και από την περίοδο των επιδοτήσεων το ρεύμα

Ποδαρικό σε τιμές κάτω από τα επίπεδα της επιδοτούμενης κιλοβατώρας έκαναν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Οι τελικές τιμές για τον Ιανουάριο, πρώτο μήνα εφαρμογής των χρωματιστών τιμολογίων, μετά και τις εκπτώσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι, διαμορφώνονται μεταξύ 13,6 και 17,06 λεπτών η κιλοβατώρα, αν και στη συντριπτική πλειονότητα των παρόχων οι τιμές διαμορφώνονται κάτω από τα 14,5 λεπτά, στα επίπεδα δηλαδή που ήταν το βασικό τιμολόγιο της ΔΕΗ όλο το προηγούμενο διάστημα μετά την κρατική επιδότηση.

Τα ακόμη καλύτερα νέα για τους καταναλωτές είναι ότι στην αγορά διατίθενται από την 1η του μηνός και τα πρώτα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια, των οποίων οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται, όπως και στα πράσινα, το αργότερο την 1η ημέρα του μήνα κατανάλωσης (κίτρινα ex ante), με τιμή χαμηλότερη από αυτήν της πράσινης κιλοβατώρας.

Τον χορό του ανταγωνισμού και σε αυτή την κατηγορία τιμολογίων άνοιξε η ΔΕΗ με το τιμολόγιο myHome 4All, με τιμή χρέωσης για τον Ιανουάριο στα 12,653 λεπτά η κιλοβατώρα για καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες και πάγιο 5 ευρώ. Για καταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες η τιμή διαμορφώνεται στα 17,133 λεπτά.

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε ωστόσο η Protergia, η οποία ανακοίνωσε ανήμερα την Πρωτοχρονιά δύο κίτρινα ex ante τιμολόγια και ένα επαγγελματικό. Τα οικιακά είναι το Value Fair με τιμή κιλοβατώρας στα 13,28 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ και το Protergia Value Simple με τιμή κιλοβατώρας στα 14,06 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ. Τα κίτρινα ex ante τιμολόγια εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τους επόμενους μήνες το νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων. Μεταξύ 14,9 και 17,9 λεπτών η κιλοβατώρα κυμαίνονται τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια. Πέραν πάντως του ανταγωνισμού, η πορεία των τιμών ρεύματος τους επόμενους μήνες θα κριθεί κατά βάση από το κατά πόσο θα διατηρηθεί η πορεία αποκλιμάκωσης της τιμής του φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά και συνακόλουθα της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος.

Οι τιμές των πράσινων τιμολογίων, όπου επί του παρόντος επικεντρώνεται ο ανταγωνισμός, δικαιώνουν πλήρως την παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη με τη θέσπιση του ειδικού τιμολογίου ως υποχρεωτικού για όλη την αγορά, ώστε να είναι εύκολα συγκρίσιμο από τους καταναλωτές.

Ο υπουργός με δήλωσή του στην «Κ» δηλώνει ικανοποιημένος από τις τιμές του Ιανουαρίου και προβλέπει ενίσχυση του ανταγωνισμού το επόμενο διάστημα. «Η διαφορά μεταξύ φθηνότερου και ακριβότερου παρόχου διαμορφώνεται σε ετήσια βάση στα 200 ευρώ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτούργησε», τονίζει ο υπουργός. Ο ίδιος βέβαια με την ανακοίνωση των τιμολογίων ανακάλυψε, όπως αποκαλύπτει, ότι έχει τον ακριβότερο πάροχο. «Του δίνω προθεσμία ενός μήνα πριν αποφασίσω να μετακινηθώ σε άλλον», τονίζει σε σχέση με τη στάση που θα κρατήσει, κάτι που αποτελεί και έμμεση σύσταση προς τους καταναλωτές, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και του υπουργού, έχει μεταπέσει στα πράσινα τιμολόγια.

Οι καταναλωτές μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα όπου η ΡΑΑΕΥ έχει αναρτήσει στον συγκρίσιμο πίνακα τις τιμές των παρόχων στο πράσινο τιμολόγιο.

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα εναντίωσης μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ. Μπορούν δηλαδή να επιλέξουν να αλλάξουν τιμολόγιο ή πάροχο, θα πληρώσουν όμως με τις χρεώσεις του πράσινου για όσες ημέρες παραμείνουν σε αυτό. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η βασική τιμή προμήθειας ρεύματος στο πράσινο τιμολόγιο μπορεί να αλλάζει ανά εξάμηνο, αλλά οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώνουν γραπτώς δύο μήνες νωρίτερα. Η έκπτωση στη βασική τιμή προμήθειας, όπως και το πάγιο, μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ανακοινώνεται κάθε 1η του μήνα μαζί με την τελική τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας.

Οι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή τιμολόγιο ή πάροχο χωρίς επιβάρυνση. Στα μπλε (σταθερά) και τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια οι τιμολογιακοί όροι ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο για σπουδαίο λόγο και αφού γνωστοποιηθούν στον καταναλωτή δύο μήνες νωρίτερα. Η μετακίνηση των καταναλωτών στην περίπτωση των κίτρινων τιμολογίων είναι ελεύθερη οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς επιβαρύνσεις, ενώ στα μπλε τιμολόγια ο καταναλωτής δεσμεύεται για τη διάρκεια της σύμβασης και σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης πληρώνει «πέναλτι», το ύψος του οποίου ορίζεται ρητά στη σύμβαση που υπογράφει και το γνωρίζει εκ των προτέρων.