Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η έκδοση ομολόγου της Eurobank

Στο 6,375% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο για το ομόλογο της κατηγορίας χαμηλής εξασφάλισης (Tier II) που εξέδωσε η Eurobank, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να φθάνουν το 1,8 δισ. ευρώ και να υπερκαλύπτουν κατά 6 φορές το ζητούμενο ποσό.

Η τράπεζα αξιοποιεί το θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές με τη μείωση των spreads και αποτελεί τη δεύτερη ελληνική τράπεζα, μετά την Πειραιώς, που βγαίνει το 2024 στις αγορές για την έκδοση ομολόγου. Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς την προηγούμενη εβδομάδα είχε κουπόνι 7,25%.

Ο τίτλος (Tier II) είναι 10ετούς διάρκειας και η έκδοση στοχεύει στην κάλυψη των στόχων MREL.

Ο τίτλος που εξέδωσε χθες η Eurobank είναι 10ετούς διάρκειας και η έκδοση στοχεύει στην κάλυψη των στόχων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις), μέσω της σταδιακής αναπλήρωσης του Tier II ομολόγου ύψους 950 εκατ. ευρώ που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και είχε καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4%. Ο τίτλος λήγει το 2028 και η τράπεζα έχει το δικαίωμα ανάκλησης του σκέλους που αντιστοιχεί στην ετήσια απομείωσή του για τον υπολογισμό του στα κεφάλαια. Να σημειωθεί ότι ο SRB για τα Tier II ομόλογα ορίζει ότι μετά την 5ετία απομειώνεται η αξία τους, που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια κατά 20% κάθε χρόνο και επομένως όσο πλησιάζουν στην ωρίμανσή τους μειώνεται και η συνεισφορά τους στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό είχε προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2022 στην έκδοση αντίστοιχου τίτλου 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%. Η έκδοση αποσκοπεί επίσης στην κάλυψη των MREL υποχρεώσεων ενόψει της αύξησης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets), που θα δημιουργήσει η απορρόφηση της κυπριακής τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank ελέγχει ήδη το 55,3% της Ελληνικής Τράπεζας και ο σχεδιασμός προβλέπει την πραγματοποίηση δημόσιας πρότασης για την πλήρη εξαγορά της.

Το νέο ομόλογο θα συνεισφέρει στα MREL κεφάλαια και στον κεφαλαιακό δείκτη της Eurobank 70 μονάδες βάσης, φέροντας την τράπεζα ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου κάλυψης των MREL, που έχει τεθεί στο 27,8% για τον Ιανουάριο του 2026.

Η τράπεζα έχει υπερκαλύψει τον στόχο για τον Ιανουάριο του 2024, που έχει τεθεί στο 23,19%, διαθέτοντας δείκτη 23,69% με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2023, ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει στην έκδοση ενός ακόμη τίτλου ύψους 500 εκατ. ευρώ της κατηγορίας υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) με κουπόνι 5,875%. Στο πλαίσιο κάλυψης της σχετικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον SRB, η Eurobank έχει μέχρι σήμερα εκδώσει ανάλογους τίτλους ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι συνολικά οι τέσσερις συστημικές έχουν εκδώσει ομόλογα ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ. Για το 2024-25 αναμένονται επιπλέον εκδόσεις ύψους 3-4 δισ. ευρώ τον χρόνο προκειμένου έως τις αρχές του 2026 όλες οι ελληνικές τράπεζες να έχουν καλύψει την υποχρέωση ο δείκτης MREL να φτάσει μεταξύ 27%-28%, ανάλογα και με την εξέλιξη των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, που δημιουργεί η αύξηση των χορηγήσεων. Η έκδοση καλυμμένου χρέους εκτός από την κάλυψη των απαιτήσεων MREL αποτελεί και εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα με την αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των πράξεων TLTRO III.