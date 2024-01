Κοντά σε συμφωνία ΔΕΠΑ και Gazprom για το φυσικό αέριο

Συγκρατημένη αισιοδοξία για μια θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων ΔΕΠΑ και Gazprom για τη μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με ισχύ έως και το 2026 εκφράζεται από κυβερνητικής πλευράς. Οι δύο πλευρές φαίνεται να βρήκαν σημεία επαφής στα υπό διαπραγμάτευση επίμαχα ζητήματα, εξέλιξη που ενισχύει τις πιθανότητες μιας συμφωνίας και απομακρύνει το ενδεχόμενο της Διαιτησίας, που παραμένει στο τραπέζι από ελληνικής πλευράς. Σημείο τριβής παραμένει το θέμα της τιμής, με τη ΔΕΠΑ να διεκδικεί επίπεδα αντίστοιχα ή πολύ κοντά στην τιμή που πουλάει η Gazprom σε ανταγωνιστές της στην εγχώρια αγορά για το 2024 και αναθεώρηση της τιμής προς τα κάτω αναδρομικά για τα έτη 2022 και 2023. Η αναδρομική μείωση της τιμής για την προηγούμενη διετία είναι κρίσιμης σημασίας θέμα για τη ΔΕΠΑ, αφού θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και το κόστος από τις ρήτρες take or pay που διεκδικεί η Gazprom και που με βάση τη συμφωνημένη τιμή υπολογίζεται περί τα 400 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΕΠΑ εμφανίζεται να μην είναι ικανοποιημένη από την πρόθεση της Gazprom να μειώσει κατά 50% το κόστος των take or pay. Εξελίξεις αναμένονται μετά τις 10 Φεβρουαρίου, στη νέα συνάντηση των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη.

Μεγάλο ενδιαφέρον για το IPO του ΔΑΑ

Αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον καταγράφουν οι χρηματιστηριακές που εμπλέκονται στη δημόσια εγγραφή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Οι εντολές είναι πολλαπλές και η προσφορά αναμένεται να υπερκαλυφθεί. Σημαντικό ρόλο στη θετική υποδοχή της συναλλαγής διαδραματίζει τόσο το γεγονός ότι ο ελληνικός τουρισμός, από τον οποίο αντλεί έσοδα και το αεροδρόμιο, εμφανίζει σημάδια διατηρήσιμης δυναμικής, όσο και το ότι η αποτίμηση με την οποία βγαίνει στην αγορά είναι λίαν ελκυστική: το πάνω εύρος της τιμής διάθεσης των 8,2 ευρώ μεταφράζεται σε κεφαλαιοποίηση της τάξης των 2,46 δισ., την ώρα που η αξία της επιχείρησης είναι σημαντικά υψηλότερη και η μερισματική πολιτική διαχρονικά εγγυάται υψηλές αποδόσεις. Ολα αυτά σημαίνουν πως και η πορεία της μετοχής μεσοπρόθεσμα έχει όλα τα εχέγγυα για να κινηθεί υψηλότερα παράγοντας υπεραξίες για μετόχους, ιδιώτες και ελληνικό Δημόσιο ομοίως, σημειώνουν πηγές από το Λονδίνο.

Προχωράει το σχέδιο μηνιαίας καταμέτρησης ρεύματος

Με τη… συνυπευθυνότητα των καταναλωτών και με ορίζοντα το τέλος του πρώτου εξαμήνου προχωράει το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για τη μηνιαία καταμέτρηση των καταναλώσεων ρεύματος, αντί της 1ης Απριλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον αρμόδιο υπουργό Θόδωρο Σκυλακάκη. Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την έναρξη της σταδιακής καταμέτρησης σε μηνιαία βάση, η οποία, όπως αναφέρει, «θα ολοκληρωθεί πανελλαδικά έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους». Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους καταναλωτές να διασφαλίσουν την πρόσβαση στο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας και των συνεργαζόμενων εργολάβων στον χώρο των μετρητών του ακινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πρόσβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι όλοι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν την ένδειξη της παροχής εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίσκεψης του καταμετρητή στο ακίνητο, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Εναλλακτικά μπορούν να καταχωρίζουν την ένδειξη στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο link https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html?type=8 αλλά και μέσω της εφαρμογής MyDEDDIE App από το κινητό τους τηλέφωνο.