efood: Το όραμα και η καινοτομία ξεπερνούν τα όρια των delivery services

Η πρόθεση του efood να καινοτομήσει έγινε σαφής από τη δημιουργία του. Αυτό που κατάφερε μέσα από την ανάπτυξή του είναι να καταστήσει το online delivery μία απαραίτητη συνθήκη της καθημερινότητας και όχι μία απλή επιλογή. Με την παρόδο του χρόνου, η πλατφόρμα εξελίχθηκε, απέκτησε φανατικούς χρήστες και διαδόθηκε πέρα από τα σύνορα παράδοσης καφέ και φαγητού. Ανοίγοντας νέες κατηγορίες όπως mini markets, ζαχαροπλαστεία και ανθοπωλεία, διεύρυνε την εμβέλειά του καταφέρνοντας να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του περισσότερα από 21.000 καταστήματα σε 100 πόλεις της Ελλάδας. Τυχαίο; Σε καμία περίπτωση.

Μέσα από όραμα, προσεκτικό σχεδιασμό και απόλυτη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της αγοράς, το efood ωρίμασε. Γνωρίζοντας πολύ καλά και συμβάλλοντας μάλιστα στη διαμόρφωση της αγοράς του online delivery, η εταιρεία έγινε πολλά περισσότερα από μία πλατφόρμα παραγγελιοληψίας και μεταμορφώθηκε σε ένα πολυδιάστατο hub, όπου η κοινωνική δράση και η συνεχής εκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο.

efood riders Academy

Η εκπαίδευση είναι το όχημα με το οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί συνεχώς να μαθαίνει τον εαυτό του, να ανακαλύπτει νέους ορίζοντες, να αυξάνει την παραγωγικότητά του, να προσαρμόζεται στις αλλαγές και τελικά να εξελίσσεται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Με τους διανομείς να αποτελούν τον κομβικό κρίκο στην επιτυχία της υπηρεσίας του, το efood δημιούργησε το efood riders Academy, μια online εκπαιδευτική πλατφόρμα, με σκοπό κάθε διανομέας να αναπτύσσει και να εξελίσσει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τόσο για την εργασία του όσο και για την ζωή του, μέσα από ποικίλες θεματικές ενότητες όπως η ασφαλής οδήγηση και η παροχή πρώτων βοηθειών. Κάθε efood rider, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, μπορεί να εκπαιδεύεται παρακολουθώντας courses που σχετίζονται τόσο με την καθημερινή του εργασία, αλλά και με τη ζωή του, στο χρόνο που τον εξυπηρετεί μέσα από μία user friendly mobile εφαρμογή. Και το efood δε σταματά εκεί. Προκειμένου να εμπνεύσει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στους διανομείς του, φρόντισε να δημιουργήσει μία νέα λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στο efood riders app, την κλήση έκτακτης ανάγκης (112). Με τον τρόπο αυτό, οι διανομείς έχουν τη δυνατότητα να καλούν δωρεάν στο 112 μέσα από το μενού βοήθειας, πατώντας μόνο ένα κουμπί και να έχουν πρόσβαση σε Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα & ΕΚΑΒ οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Έτσι, η εταιρεία ενισχύει το αίσθημα του «ανήκειν» και αποδεικνύει ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της.

Στρατηγικές συνεργασίες με αξία για τον καταναλωτή

Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, το efood κατέστησε σαφές ότι ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις delivery υπηρεσίες. Με σύμμαχο την καινοτομία και την τεχνολογία και σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, οι συνεργασίες του, δίνουν προστιθέμενη αξία στη #1 υπηρεσία delivery. Η είσοδος της αλυσίδας supermarkets ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στις υπηρεσίες γρήγορης παράδοσης, μέσα από την πλατφόρμα του efood, δημιούργησε σε μεγάλο βαθμό γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της νέας αγοράς της άμεσης παράδοσης ειδών super market. Αποτέλεσμα; Η δημιουργία της νέας υπηρεσίας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Express μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν επιλέξουν ανάμεσα σε 2.400 προϊόντα από τα supermarkets ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και να τα παραλάβουν στην πόρτα τους σε λιγότερο από 1 ώρα με τον στόλο διανομής του efood καλύπτοντας με κυρίως παραγγελίες μικρού όγκου άμεσες ή έκτακτες ανάγκες τους. Ακόμα μία ουσιαστική συνεργασία είναι αυτή με τη Mastercard. Τέσσερα χρόνια τώρα οι δύο εταιρείες συμπράττουν υλοποιώντας το επιτυχημένο πρόγραμμα “Level Up with Mastercard”, ειδικά για τους κατόχους των καρτών και χρήστες της πλατφόρμας στην Ελλάδα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διεκδικήσουν κουπόνια φαγητού και πολλά ακόμα μοναδικά δώρα. Παράλληλα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ενισχύονται φορείς για καλό σκοπό, όπως συνέβη και το 2023 με τη συνεισφορά στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ για τα παιδιά της Ουκρανίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω της υπηρεσίας Gate Delivery powered by efood, ένα εγχείρημα που εστιάζει στην εμπειρία του ταξιδιώτη, προσφέροντας επιλογές delivery σε φαγητό ή καφέ, ενώ ακόμα βρίσκεται στην πύλη αναχώρησης. Συγκεκριμένα, χάρη στην υπηρεσία Gate Delivery powered by efood, οι ταξιδιώτες μπορούν κατά την είσοδό τους στην πύλη αναχώρησης να παραγγείλουν από επιλεγμένα καταστήματα φαγητού ή καφέ που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο του Αεροδρομίου, μέσα από τα ειδικά kiosks, tablets ή το κινητό τους και να παραλάβουν από το efood pick up point που έχουν επιλέξει πολύ άμεσα. Με τον τρόπο αυτό, το άγχος του χρόνου εξαλείφεται και η αναμονή για την αναχώρηση της πτήσης γίνεται σίγουρα πιο ευχάριστη.

Κοινωνική συνεισφορά

Με όχημα το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης «Love Delivered» και βασική αξία το «we care – νοιαζόμαστε», τα τελευταία χρόνια το efood σχεδιάζει και υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων, στηρίζοντας όλους όσους το έχουν ανάγκη σε μία προσπάθεια να δώσει πίσω και να προσφέρει στην κοινωνία. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα της, η εταιρεία ενεργοποιεί τους χρήστες της, ώστε να συνεισφέρουν μέσω της παραγγελίας τους σε επιλεγμένους σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια του 2023, το efood πρόσφερε συνολικά το ποσό των 272.900€ σε οργανισμούς και φορείς, πρόσφερε 126.000 γεύματα σε οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη, συνεργάστηκε με περισσότερες από 10 ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το Μαζί για το Παιδί, ο Δεσμός και η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ, στήριξε διαρκείς κοινωνικές ανάγκες, ενεργοποίησε τον μηχανισμό προσφοράς του κατά τη διάρκεια έκτακτων αναγκών, όπως οι πλημμύρες στη Θεσσαλία και οι πυρκαγιές στον Έβρο.

Σκοπός του efood είναι να προσφέρει στην τοπική κοινωνία μέσα από ποικίλες δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Σε όλη αυτή τη σημαντική προσπάθεια, στην πρώτη γραμμή συναντάμε και τους efooders, δηλαδή τους ανθρώπους της εταιρείας οι οποίοι μέσα από εθελοντικές δράσεις συμβάλλουν στη διάδοση της αγάπης.

The Unstoppables

Πιστό στη δέσμευσή του να προσφέρει, το efood δημιούργησε το πρόγραμμα “The Unstoppables” με σκοπό τη στήριξη των αθλητών που θέτουν και κατακτούν συνεχώς υψηλότερους στόχους και που με τη μεθοδική τους προσπάθεια και την απαραίτητη στήριξη, μπορούν να γίνουν ασταμάτητοι στην εκπλήρωση των αθλητικών τους στόχων.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται αθλητές που αγωνίζονται για να βρεθούν στην κορυφαία παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αθλητές με αναπηρία, καθώς και ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Η φιλοσοφία της εταιρείας, η οποία χτίστηκε πάνω στο πείσμα και τη σκληρή δουλεία των ανθρώπων της για κάτι νέο, πρωτοποριακό και πάντα στην κορυφή, ενσαρκώνεται μέσα Έλληνες αθλητές οι οποίοι δημιουργούν τη δική τους, αντίστοιχη ιστορία επιτυχίας.

Το εγχείρημα στηρίζεται σε δύο από τις βασικές αξίες του efood: το «we always aim higher», το οποίο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο DNA της λειτουργίας και στην καρδιά της ανάπτυξης του efood, το οποίο αναζητά συνεχώς νέες κορυφές για να κατακτήσει και το «we care», που υποδηλώνει τη θέληση του efood, να συνδυάζει αρμονικά την ανάπτυξή του με την υπευθυνότητα, είτε πρόκειται για τους εργαζόμενούς του είτε για τον κοινωνικό του ρόλο, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως βασικό μέρος της λειτουργίας του.

Όπως είναι φανερό, όλες οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες καθιστούν το efood κάτι πολύ περισσότερο από μία εταιρεία παραγγελιοληψίας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν κομμάτια του ίδιου μωσαϊκού δίνοντας συνεχώς μεγαλύτερη αξία στον ζωντανό οργανισμό που ακούει στο όνομα efood.

Με σκληρή δουλειά και συνεχή έρευνα για καινοτομία και εξέλιξη, η ομάδα του efood θα συνεχίσει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξή του και τη θέση του στην αγορά, αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων που αγκαλιάζουν τις πρωτοβουλίες της εταιρείας συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία τους. Με γνώμονα την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας, λοιπόν, οι επόμενες σελίδες της ιστορίας του efood αναμένεται να είναι ακόμα πιο ξεχωριστές.