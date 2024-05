Προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες δημιουργεί η κλιματική αλλαγή

Μήνυμα για την «εκπληκτικά θετική» πορεία της ελληνικής οικονομίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the Center of Economy», τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό χάσμα της χώρας.

Παράλληλα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες που δημιουργεί στην οικονομία η κλιματική αλλαγή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας πλήρως λειτουργικής Ενωσης Κεφαλαιαγορών και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρωζώνης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι σύντομα θα εισαχθεί νομοθεσία για την περαιτέρω θωράκιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, κάτι που έχει αναγνωριστεί από τις αγορές, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης μετά μια μεγάλη περίοδο κρίσης. Η μείωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» των αγορών στην ελληνική οικονομία, όπως υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει καταφέρει να προσελκύσει σημαντικούς επενδυτές από το εξωτερικό. Οπως ωστόσο σημείωσε, η Ελλάδα πρέπει να καλύψει το κενό των επενδύσεων που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης. «Το έδαφος που καλύψαμε είναι τεράστιο και έχουμε κι άλλο δρόμο μπροστά μας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, επισημαίνοντας ότι παρότι το θέμα συζητείται εδώ και αρκετό καιρό, η πρόοδος είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να τοποθετούν κεφάλαια εκτός της Γηραιάς Ηπείρου και να χάνουν αποδόσεις.

Την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση της Ενωσης Κεφαλαιαγορών τόνισε σε ομιλία του και ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, ενώ τόνισε πως η κλιματική αλλαγή εντείνει τους κινδύνους για την οικονομία. Οπως μάλιστα ανέφερε, η υπερβολική άνοδος της θερμοκρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, ιδιαίτερα στις θερμότερες χώρες. Ωστόσο, οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν και ευκαιρίες, όπως είπε, εάν αντιμετωπιστούν ως επενδύσεις που θα φέρουν νέες, πιο αποτελεσματικές και περισσότερο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης, προς μια πιο ανθεκτική και πράσινη οικονομία.

Οπως σημείωσε, η παρούσα χρονική συγκυρία είναι κομβικής σημασίας ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται πολύ υψηλή χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί και μέσω μιας ενοποιημένης αγοράς κεφαλαίων που θα διευκολύνει τις επενδύσεις και τις ροές κεφαλαίων, αλλά και μέσα από την εφαρμογή ενός ενιαίου νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι χωρίς μεγαλύτερη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες. Αναφέρθηκε παράλληλα στους έξι πυλώνες της στρατηγικής που ακολουθείται για την ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς: την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, την επέκταση των επενδυτικών ευκαιριών και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος για fintech και ESG, τη θέσπιση ενός διαφανούς φορολογικού πλαισίου, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας, την ενθάρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις και την επιτάχυνση και εμβάθυνση των προσπαθειών για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, όπως ανέφερε, σύντομα θα εισαχθεί νομοθεσία για την περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα καταστήσει το χρηματιστήριο πιο ελκυστικό.