Τα 25 χρόνια στην ελληνική αγορά γιορτάζει η Lidl

Ηταν 9 Ιουνίου 1999 όταν η Lidl έκανε την πρώτη εμφάνισή της στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας ταυτόχρονα καταστήματα σε δέκα πόλεις της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και δη στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία, στη Σκύδρα, στο Κιλκίς, στις Σέρρες, στη Δράμα, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στη Λαμία και τη Λιβαδειά. Ενα χρόνο πριν είχε ανοίξει το πρώτο logistic center της στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Οι χαμηλές τιμές των ακινήτων σε σχέση με την Αττική, το γεγονός ότι από τη βόρεια Ελλάδα κατάγονται πολλοί Ελληνες μετανάστες της Γερμανίας στους οποίους ήταν γνωστό το όνομα Lidl, αλλά και ο μικρότερος ανταγωνισμός σε σύγκριση με την πρωτεύουσα, φαίνεται ότι αποτελούσαν τους βασικούς λόγους που η γερμανική αλυσίδα επέλεξε να εισέλθει στην ελληνική αγορά ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα.

Η είσοδος στην ελληνική αγορά την εποχή εκείνη είχε μία ακόμη δυσκολία: ήταν η εποχή των «παχειών αγελάδων», του Χρηματιστηρίου, της επίδειξης πλούτου μέσα από την αγορά επώνυμων προϊόντων, είτε αυτό αφορούσε τσάντα είτε μακαρόνια. Το εσωτερικό, εξάλλου, των καταστημάτων Lidl με τα προϊόντα πάνω σε παλέτες, μάλλον ξένιζε τους Ελληνες καταναλωτές.

Τα παραπάνω, πάντως, δεν φαίνεται να πτοούσαν τη Lidl, η οποία σταθερά έχτιζε το πελατολόγιό της, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια. Ετσι, το 2002 άνοιξε το δεύτερο logistic center της στη Θήβα και το 2005 σε Πάτρα και Τρίκαλα. Το 2010, όταν η κρίση χτυπάει την πόρτα της Ελλάδας, η Lidl διαθέτει ήδη πάνω από 200 καταστήματα. Ας σημειωθεί ότι το 2009 είχε εισέλθει στην ελληνική αγορά και το αντίπαλο δέος της Lidl, η έτερη γερμανική εκπτωτική αλυσίδα, η Aldi, η οποία αποχώρησε ύστερα από 1,5 έτος λειτουργίας. Την ίδια χρονιά η «Μαρινόπουλος» απορροφά την Dia Hellas, που αποτελούσε soft discounter και το σήμα Dia κατεβαίνει από τα καταστήματα. Με άλλα λόγια η Lidl Ελλάς, όταν τα εισοδήματα των καταναλωτών στην Ελλάδα μειώνονται δραματικά, αποτελεί τη μοναδική εκπτωτική αλυσίδα, με την κρίση στην ουσία να μετατρέπεται σε ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης, κάτι που συνέβη βεβαίως και με την πρόσφατη πληθωριστική κρίση.

Πλέον η Lidl κονταροχτυπιέται με την ΑΒ για τη δεύτερη θέση στον κλάδο σε ό,τι αφορά το μερίδιο αγοράς.

Αυτός δεν ήταν ο μοναδικός, βεβαίως, λόγος. Η Lidl άνοιξε πρώτη τις λεγόμενες «θερμές γωνιές» στα σούπερ μάρκετ, κερδίζοντας τελικά τον πόλεμο του bake off, ενώ σταδιακά ενέταξε στο κωδικολόγιό της προϊόντα κυρίως από Ελληνες προμηθευτές. Τα υψηλά μερίδια αγοράς –καθώς η Lidl κονταροχτυπιέται με την ΑΒ για τη δεύτερη θέση στον κλάδο–, αλλά και το γεγονός ότι εξοφλεί τους προμηθευτές εντός 41 ημερών, όταν ο μέσος όρος στην αγορά είναι 117 ημέρες, οδηγεί ολοένα και περισσότερους σε συνεργασία μαζί της. Επιπλέον, η Lidl προσαρμόστηκε στις ελληνικές συνήθειες, εντάσσοντας και επώνυμα προϊόντα στα ράφια της, αλλά και φτιάχνοντας πιο ελκυστικά καταστήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Long Lust, το 2024 σε σύγκριση με το 2021 οι καταναλωτές που προέρχονται από τα μεσαία εισοδήματα και επιλέγουν τη Lidl ως κύρια αλυσίδα για τις αγορές τους έχουν αυξηθεί κατά 8%, ενώ κατά 5% είναι η αντίστοιχη αύξηση στα υψηλά εισοδήματα.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της, η αλυσίδα ξεκινάει την εγκατάσταση ταμείων αυτοεξυπηρέτησης (self check out), με την αρχή να γίνεται στη Σίνδο και θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Αθήνας τους επόμενους δύο μήνες. Στόχος της Lidl Ελλάς είναι να έχει εγκαταστήσει ταμεία αυτοεξυπηρέτησης σε όλα τα καταστήματά της μέχρι το τέλος του 2026. Επίσης, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα καταργηθεί η έκδοση έγχαρτων αποδείξεων για τους κατόχους της κάρτας πιστότητας Lidl Plus, οι οποίοι θα λαμβάνουν πλέον την απόδειξη στο κινητό τους τηλέφωνο. Τέλος, η αλυσίδα δρομολογεί το άνοιγμα ενός ακόμη καταστήματος στην Αττική στο τέλος του καλοκαιριού.

Σήμερα η εταιρεία, η οποία συνολικά από το 1999 έχει υλοποιήσει επενδύσεις άνω του 1,4 δισ. ευρώ, διαθέτει δίκτυο 230 καταστημάτων και απασχολεί πάνω από 6.700 εργαζομένους.