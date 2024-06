Τα μυστικά των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο «Mergers & Acquisitions Summit»

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2024 – Μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει πόλο έλξης στο πεδίο του Mergers & Acquisitions; Ποια είναι η στρατηγική που οδηγεί σε ένα επιτυχημένο deal; Είναι «πράσινο» το μέλλον των εξαγορών και συγχωνεύσεων; Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις οι συμμετέχοντες στο «Mergers & Acquisitions Summit».

Στο «Mergers & Acquisitions Summit» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κορυφαίοι παράγοντες της επιχειρηματικής σκηνής, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος BC Partners, η Χαρά Νικολοπούλου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Υπερταμείου, η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και ο Γιώργος Τρυφινόπουλος, Επικεφαλής Στρατηγικής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

