Το 18% των νέων 15-29 ετών δεν σπουδάζει ή εργάζεται

Το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Eνωση ποσοστό νέων, ηλικίας 15-29 ετών, που ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται είχε το 2023 η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat. Συγκεκριμένα ισοβαθμεί με την Ιταλία στη 2η θέση με ποσοστό 18%, έναντι μέσου όρου στην Ε.Ε. 12,4% και προηγείται μόνο η Ρουμανία με 20,6%.

Μάλιστα, σε αντίθεση με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που υποχώρησε από το 12,8% το 2022 στο 12,4% το 2023, στην Ελλάδα το ποσοστό αυξήθηκε από 17,4% σε 18% αντίστοιχα και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία λείπουν όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι από την αγορά εργασίας. Βεβαίως, το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο από το 2014, όταν σχεδόν ένας στους τρεις νέους, το 29,5%, ούτε δούλευε ούτε σπούδαζε. Τότε το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. ήταν επίσης υψηλότερο, 17%. H τάση υπήρξε έκτοτε καθοδική, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, οπότε σημειώθηκε προσωρινά έξαρση.

Αλλα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό συμμετοχής των νέων στην Ελλάδα στο εργατικό δυναμικό είναι χαμηλό, 23,4%, έναντι 55,5% στην Ε.Ε., ενώ αντίθετα το 55,5% είναι σε κάποιας μορφής εκπαίδευση (στοιχεία 2022). Μεταξύ των σπουδαστών μόνο το 6,3% εργάζεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι περίπου 25%.

Οι λεγόμενοι ΝΕΕΤ (neither in employment nor in education & training) απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ενωση, που έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού τους στο 9% έως το 2030. Φυσικά, το πρόβλημα δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, η Ολλανδία έχει την καλύτερη επίδοση με ποσοστό ΝΕΕΤ μόνο 4,8%, ενώ συνολικά το 1/3 των χωρών έχει ήδη πετύχει τον στόχο. Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση έχει η Σουηδία με 5,7% και ακολουθεί η Μάλτα με 7,5%.

Η Ελλάδα έχει και ακόμη μία αρνητική πρωτιά: είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ΝΕΕΤ ανδρών, 14,8%. Το χαμηλότερο ποσοστό ανδρών 4% έχει η Ολλανδία.

Στις γυναίκες τα ποσοστά είναι γενικώς υψηλότερα. Το χαμηλότερο είναι 5,6%, επίσης στην Ολλανδία, ενώ το υψηλότερο είναι 24,8% στη Ρουμανία. Υπάρχουν και δύο χώρες, ωστόσο, η Εσθονία και το Βέλγιο, όπου τα ποσοστά των ΝΕΕΤ στις γυναίκες είναι μικρότερα από τους άνδρες.