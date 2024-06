Ο νέος αστικός προορισμός της Αθήνας: Το Hilton δίνει τη σκυτάλη στο The Ilisian

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε το The Ilisian να γίνει μνημείο του 21ου αιώνα, όπως το Hilton υπήρξε μνημείο του 20ού αιώνα, και εξήρε τη σημασία του έργου αλλά και τη συνεισφορά του ίδιου του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Το The Ilisian μετατρέπεται σε μια γέφυρα που ενώνει το παρόν με το παρελθόν, οδηγώντας συνολικά και την πρωτεύουσα σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Στο όραμα για μια Αθήνα φιλόξενη και επισκέψιμη 12 μήνες τον χρόνο έρχεται να συνδράμει αυτή η πολύ σημαντική επένδυση. Η σύγχρονη λειτουργία του θα ξαναγίνει και αυτή με τον τρόπο της ένα μέρος της νέας εικόνας μιας χώρας που έχει ξανά νέους και μεγάλους ορίζοντες. Με τη φροντίδα της πολιτείας, αλλά και την οραματική ματιά μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, που με τη σειρά της εμπιστεύεται αυτή τη χώρα η οποία αλλάζει».

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

