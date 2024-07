Eurobank: Καθημερινές συναλλαγές με χαμηλό κόστος ή και δωρεάν

Σε μείωση χρεώσεων ή ακόμη και σε δωρεάν συναλλαγές που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της προχωρεί η Eurobank. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις 2 Αυγούστου 2024 ώστε νέοι αλλά και οι υφιστάμενοι πελάτες να έχουν πρόσβαση καθημερινά σε πακέτα προμηθειών που προσφέρουν περισσότερες συναλλαγές με χαμηλότερη επιβάρυνση για τον χρήστη.

Οι βελτιώσεις αφορούν και τα τέσσερα πακέτα που παρέχει η Eurobank (My Blue Advantage, My Silver Advantage, My Gold Advantage, My Platinum Advantage) για συναλλαγές όπως η πληρωμή μηνιαίων λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής, η ανανέωση χρεωστικής κάρτας, μεταφορές χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως από τη Eurobank μέσω της υπηρεσίας Iris Payments κ.ά. Ενδεικτικά, για το πιο απλό και πιο οικονομικό πακέτο My Blue Advantage με κόστος μόλις 0,60 λεπτά τον μήνα, το οποίο όμως προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε πελάτες που λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους από τη Eurobank και την έχουν επιλέξει ως βασική τράπεζα συνεργασίας, οι χρήστες θα μπορούν πλέον να κάνουν δωρεάν απεριόριστες πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών, σε σχέση με τη μόλις μία που ίσχυε πριν από την αναβάθμιση.

Για παράδειγμα, ένας μισθωτός – συνταξιούχος που λαμβάνει τον μισθό – σύνταξή του μέσω της Eurobank και του My Blue Advantage, που του παρέχεται εντελώς δωρεάν, θα μπορεί να πληρώνει χωρίς προμήθεια όλους τους λογαριασμούς του, όπως νερό, ηλεκτρικό, τηλέφωνο αλλά και άλλους, δεν θα επιβαρύνεται με προμήθειες για εκδόσεις και επανεκδόσεις χρεωστικών καρτών, και θα μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει χρήματα εντός Ελλάδας έως 500 ευρώ την ημέρα μέσω Iris. Σε αυτή την κατηγορία το συνολικό όφελος από τις συναλλαγές ανέρχεται σε 3,10 ευρώ/μήνα σε σχέση με το να πραγματοποιούσε τις συναλλαγές του χωρίς την παροχή του Eurobank My Blue Advantage. Εάν σε αυτό το ποσό προστεθούν (ενδεικτικά) τα 7 ευρώ από επιβράβευση των καθημερινών αγορών από το πρόγραμμα επιβράβευσης, το όφελος μπορεί να υπερβεί τα 10 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Με τα νέα πακέτα, όφελος προκύπτει και για όσους έχουν επιλέξει τη Eurobank μόνο για την αποταμίευση ή την εξυπηρέτηση του δανείου τους. Σε αυτή την κατηγορία οι πελάτες έχουν δυνατότητα διατήρησης λογαριασμού χωρίς μηνιαίο κόστος. Δηλαδή μπορούν να κάνουν αναλήψεις και καταθέσεις στα ταμεία ή στα ΑΤΜ με κάρτα Cirrus, να πληρώνουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους προς τη Eurobank και να δέχονται χρήματα στον λογαριασμό τους από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης χωρίς να χρεώνονται το ποσό των 0,60 ευρώ/μήνα. Παράλληλα, για πελάτες που πραγματοποιούν ακόμη περισσότερες συναλλαγές τον μήνα προβλέπονται αντίστοιχα, κλιμακωτά, πρόσθετες ελαφρύνσεις, καθώς πέραν των βασικών συναλλαγών που καλύπτονται από το βασικό πακέτο μπορούν να αξιοποιήσουν τα προνόμια άλλων πακέτων. Το όφελος για τον ιδιώτη πελάτη είναι χαμηλότερο έως και 54,3 ευρώ τον μήνα συγκριτικά με τις αντίστοιχες χρεώσεις μεμονωμένων συναλλαγών.