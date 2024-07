Αντιδράσεις στις ΗΠΑ ενάντια στις τεράστιες επαύλεις

Στις ΗΠΑ, χώρα που έχει εμμονή με τα μεγάλα και εντυπωσιακά μεγέθη, από τα ξενοδοχεία και τα καζίνο μέχρι τις μερίδες φαγητού, οι πλουσιότερες πόλεις συνασπίζονται για να θέσουν εκτός νόμου τις επαύλεις-μεγαθήρια, καθώς τα σπίτια γίνονται όλο και πιο μεγάλα.

Οι κάτοικοι, σε προορισμούς όπως το χειμερινό θέρετρο του Ασπεν έως το γραφικό νησί Μάρθας Βίνεγιαρντ αποφασίζουν πόσο θα πρέπει να μειώσουν οι τοπικές κυβερνήσεις το μέγεθος των επαύλεων.

«Πόσο μεγάλο είναι ένα σπίτι;» αναρωτήθηκε ο Τζέρεμι Σάμιουελσον, διευθυντής σχεδιασμού για το Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, όπου μια ομάδα εργασίας πρότεινε πρόσφατα να μειωθεί στο μισό το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των κατοικιών της πόλης, από 1.860 τετραγωνικά μέτρα σε 900. Δεκάδες πόλεις στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αντίστοιχα διλήμματα, καθώς πολλοί λένε ότι τα αρχοντικά που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια περιορίζουν τη γραφική θέα και τη γοητεία των περιοχών τους, ενώ καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια και εκτοξεύουν τις τιμές. Η Τζέιν Μέρινγκ, η οποία ίδρυσε την ομάδα Build.In.Kind στο Ιστ Χάμπτον, αντιτίθεται στα τεράστια σπίτια. Οι 1.700 οπαδοί της στο Instagram πλημμυρίζουν τη ροή με φωτογραφίες από τεράστια σπίτια και φωνάζουν πως η «απληστία» των ιδιοκτητών τους δεν έχει όρια. Οι κατασκευαστές χτίζουν τα λεγόμενα «σπίτια παγόβουνα» – μεγάλα ακίνητα που φαίνονται υποτιμημένα και συνήθως διαθέτουν υπόγεια που είναι το ίδιο μεγάλα ή μεγαλύτερα από το ισόγειο.

Το μέγεθος των σπιτιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 150% μεταξύ 1980 και 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής. Το 2022 ο μέσος όρος έφτασε στα 213 τ.μ., με μερικά μεγαθήρια να ξεπερνούν τις 9.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένης της έπαυλης «The One» στο Λος Αντζελες –του ακριβότερου σπιτιού στον κόσμο– και του ακινήτου που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αϊρα Ρένερτ και ονομάστηκε «Το σπίτι που εξαφάνισε τα Χάμπτονς» (The House that Ete the Hamptons).

Ενα σπίτι 210 τ.μ. έχει συχνά τρία έως τέσσερα υπνοδωμάτια και μπάνια, αρκετό χώρο δηλαδή για να φιλοξενήσει το μέσο μέγεθος που είχε μια αμερικανική οικογένεια (3,13 άτομα) το 2022. Και πάλι όμως αυτά τα σπίτια γίνονται μια μακρινή ανάμνηση, ενώ τα μεγάλα αρχοντικά αυξάνονται. Στο Λος Αντζελες, μια ιδιοκτησία 9.750 τ.μ. που βρίσκεται σε έναν λόφο στο Μπελ Ερ ολοκληρώθηκε το 2021. Και ο μεγιστάνας Αϊρα Ρένερτ, 90 ετών, έχτισε ένα ακόμη μεγαλύτερο συγκρότημα στο Sagaponack της Νέας Υόρκης. Το αρχοντικό διαθέτει 29 υπνοδωμάτια, 39 μπάνια, ένα θέατρο 164 θέσεων, γήπεδο μπάσκετ, γυμναστήριο με δύο λωρίδες μπόουλινγκ και γκαράζ χωρητικότητας 100 και πλέον αυτοκινήτων.

Οι επικριτές της εν λόγω τάσης παραπονιούνται ότι οι τεράστιες αυτές ιδιωτικές κατασκευές έχουν μεγάλα αποτυπώματα άνθρακα και αντλούν πολλή ενέργεια. «Δεν θέλω να γίνομαι επικριτικός, αλλά χρειάζεται πραγματικά κάποιος ένα σπίτι 400 τετραγωνικών μέτρων σε μια μικρή αγροτική πόλη;», αναρωτιέται ο Ντάρελ Σεντ από το Τρούρο της Μασαχουσέτης. H πόλη περιόρισε το μέγεθος των νέων σπιτιών στα 330 τ.μ. το 2017, αλλά στη συνέχεια οι αξιωματούχοι πέρασαν μια τροπολογία που επιτρέπει μεγαλύτερες κατασκευές με ειδικές άδειες. Ο ίδιος πιέζει τώρα για να κλείσει το νομικό κενό. «Δεν θέλουμε η πόλη μας να αρχίσει να μοιάζει με το Ναντάκετ ή τα Χάμπτονς, τα οποία είναι εντελώς εκτός ελέγχου», τονίζει. Το Eντγκαρταουν, μια πόλη στο Μάρθας Βίνεγιαρντ, πρότεινε επίσης νομοσχέδιο που θα περιόριζε την έκταση των σπιτιών. Παρά τις αντιρρήσεις από εκείνους που λένε ότι τα μεγάλα οικογενειακά σπίτια θα τεθούν ουσιαστικά εκτός νόμου, το μέτρο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία τον Απρίλιο.

Η κομητεία Ρουτ του Κολοράντο, μια μεγάλη έκταση χιονοδρομικού κέντρου με πολλές επαύλεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε ένα ακόμη βήμα τον Ιούνιο για να περιορίσει το μέγεθος των σπιτιών. Υστερα από μήνες συζητήσεων σε δημόσιες συνεδριάσεις, οι επίτροποι της κομητείας ψήφισαν να περιορίσουν τα τετραγωνικά μέτρα στα 700. «Θέλουμε να γεμίσει το τοπίο μας με σπίτια-τρόπαια;» αναρωτήθηκε η επίτροπος Σόνια Μέισις.

Ολο αυτό γεννήθηκε από φθόνο και δυσαρέσκεια, καταγγέλλουν οι αντίπαλοι των ρυθμίσεων. «Γιατί η κομητεία τιμωρεί την επιτυχία στη ζωή;» πρόσθεσε ο Νταγκ Μπάτον, κτηνοτρόφος και κατασκευαστής ακινήτων. Στην κοντινή κομητεία Πίτκιν, όπου βρίσκεται το Ασπεν, οι Αρχές μείωσαν επίσης το μέγιστο μέγεθος σπιτιού τον περασμένο Νοέμβριο. Το επιχείρημά τους βασίστηκε στο γεγονός ότι τα μεγαλύτερα σπίτια παράγουν περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και «αυξάνουν τον περιβαλλοντικό όλεθρο».