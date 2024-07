Μάθημα για τα επιτόκια, τις μετοχές και τον πληθωρισμό σε ελβετικό σχολείο

«Ολοι πρέπει να γνωρίζουν για τα επιτόκια, τον πληθωρισμό, τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων και τι σημαίνουν οι μετοχές, εντούτοις ουδείς τα διδάσκει αυτά», υπογραμμίζει και πολύ ορθά ο Μπέρναρντ Γκάντεμαν, πρόεδρος του ελβετικού οικοτροφείου και σχολείου πλουσιοπαίδων «Ινστιτουτ άουφ ντεμ Ρόζενμπεργκ» στο Σεν Γκαλέν. Κι αν αυτό ισχύει για τους ανθρώπους του πλούτου, επίσης αναγκαίο θα ήταν και για τους κοινούς θνητούς σε όλο τον πλανήτη. Οπως αναφέρει σε σχετικό του ρεπορτάζ το αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNBC, τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται στα 160.000 δολάρια και αυτό καθιστά το οικοτροφείο από τα ακριβότερα στον κόσμο, οπότε εξυπακούεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να μαθαίνουν για τα χρήματα. Ωστόσο, αντί να επικεντρώνονται τα μαθήματα στον βασικό προϋπολογισμό και στη διαχείριση πιστώσεων, καλύπτουν τη δημιουργία πλούτου, τις αγαθοεργίες, τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τη διαχείριση της διαδοχής. «Το να είμαστε σε θέση να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους μελλοντικούς ηγέτες μάς δίνει το προνόμιο να πρωτοπορούμε σε ιδέες περί ακαδημαϊκού προγράμματος», δήλωσε ο Μπέρναρντ Γκάντεμαν.

Σε ένα από τα δημοφιλή μαθήματα του οικοτροφείου, το οποίο διδάσκει τα παιδιά τους τρόπους σώρευσης πλούτου και τις μεθόδους χρηματοδότησης, αυτά καλούνται ως άσκηση να διαχειριστούν ένα υποθετικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 1 εκατ. δολαρίων. Μετά παρουσιάζουν τις επενδυτικές επιλογές τους σε ένα υποτιθέμενο οικογενειακό γραφείο, ήτοι μία ιδιωτική εταιρεία, που συμπηγνύουν πλούσιες οικογένειες για τη διαχείριση των επενδύσεών τους. Οι συζητήσεις στην τάξη για μαθητές γυμνασίου ηλικίας 12-18 ετών καλύπτουν διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τον κίνδυνο έναντι της ανταμοιβής και τη δύναμη της σύνθεσης επιλογών. Πολύ συχνά, αυτά τα θέματα μένουν έξω από τα παραδοσιακά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, επειδή θεωρούνται «μη ακαδημαϊκά», επισημαίνει στο CNBC ο κ. Γκάντεμαν. Ωστόσο, αυτές οι ιδέες αλληλοκαλύπτονται με ανάλογες έννοιες, που διδάσκονται στα μαθηματικά και τη βιολογία, μεταξύ άλλων μαθημάτων. «Από μέρους μας θεωρούμε σημαντικό οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν τη δυναμική του χρήματος, τις επιπτώσεις και τους συσχετισμούς, επειδή αγγίζει κάθε πτυχή της καθημερινής τους ζωής», προσέθεσε ο ίδιος. «Ολα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα και η δημιουργία πλούτου δεν πρέπει να αγνοηθεί. Το να μην μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες και τη συναφή εκπαίδευση μοιάζει σαν να τους κλέβουμε πραγματικά μια ευκαιρία να είναι επιτυχημένοι».

Στις ΗΠΑ

Γενικά μιλώντας δεν έχουν τέτοιες ευκαιρίες εκπαίδευσης τα πιο πολλά παιδιά. Ωστόσο τα λύκεια των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν να εγκύπτουν στο θέμα του οικονομικού αλφαβητισμού. Από φέτος άνω του 50% των πολιτειών ήδη απαιτούν ή βρίσκονται στη διαδικασία να απαιτήσουν από μαθητές γυμνασίου/λυκείου να παρακολουθήσουν μαθήματα προσωπικών οικονομικών, πριν αποφοιτήσουν, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από το Next Gen Personal Finance, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στην παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Αλλωστε, τέτοια μαθήματα σε τόσο πρώιμη ηλικία αποδίδουν τα μέγιστα στην ενήλικη ζωή. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα κατά κεφαλήν όφελος σχεδόν 100.000 δολαρίων χάρις στην ολοκλήρωση ενός εξαμήνου μαθήματος στα προσωπικά οικονομικά, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συμβούλων Tyton Partners and Next Gen. Μεγάλο μέρος αυτής της οικονομικής ωφέλειας προέρχεται από την εκμάθηση πώς να αποφεύγουν οι άνθρωποι το χρέος πιστωτικών καρτών υψηλού επιτοκίου και τη μόχλευση καλύτερων πιστωτικών αποτελεσμάτων για να εξασφαλίσουν προνομιακά επιτόκια δανεισμού για βασικά έξοδα. Ωστόσο, συχνά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τα παιδιά είναι η επένδυση. «Οι μαθητές δείχνουν να ανταποκρίνονται όταν τους ρωτάς για την οικοδόμηση πλούτου και το πώς θα γίνουν εκατομμυριούχοι», δήλωσε ο Γιάνελι Εσπινάλ, διευθυντής εκπαιδευτικής προσέγγισης του Next Gen. «Ας μην αφήσουμε την οικονομική εκπαίδευση στο TikTok», είπε εν κατακλείδι ο κ. Εσπινάλ. «Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη δημιουργία ενός επίσημου ακαδημαϊκού προγράμματος».