H Revolut έλαβε τραπεζική άδεια με περιορισμούς στη Βρετανία

Στο γόνιμο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιβάλλον της Βρετανίας θα μπορεί πλέον να δραστηριοποιείται η ψηφιακή εφαρμογή/τράπεζα της Revolut Ltd, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Εχει πλέον η εταιρεία αυτή, η οποία βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, τα περιθώρια να απειλήσει και να θέσει υπό αμφισβήτηση παραδοσιακούς ομίλους του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι οι Barclays και HSBC Holdings, μεταξύ άλλων. Οι ρυθμιστικές αρχές έδωσαν μεν το πράσινο φως, αν και με ορισμένους περιορισμούς. Αυτό το καθεστώς ισχύει για πολλές νεοπαγείς τράπεζες στη χώρα, όπως δήλωσε χθες η ίδια η Revolut Ltd, που ιδρύθηκε το 2015. Ιδρυτές της είναι οι Νικολάι Στορόνσκι και Βλαντ Γιατσένκο, ενώ τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Λονδίνο. Η άδεια λειτουργίας, την οποία η fintech startup εξασφάλισε, της επιτρέπει να εισέλθει στο λεγόμενο «στάδιο κινητοποίησης», ενώ διατηρεί και γραφεία στην Ελλάδα.

Θα έχει δυνατότητα να παρέχει υπεραναλήψεις, δάνεια και αποταμιευτικά προϊόντα στους περισσότερους από 9 εκατομμύρια πελάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Revolut Ltd έχει ήδη γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και διαθέτει πλέον 45 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο. Μια πλήρης άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο θα της επιτρέψει να παρέχει υπεραναλήψεις, δάνεια και αποταμιευτικά προϊόντα στους περισσότερους από 9 εκατομμύρια πελάτες της εκεί, όπου ήδη δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικές μονάδες, όπως οι Monzo Bank, Starling Bank και Atom Bank. Οι καταναλωτές έχουν συρρεύσει σε τράπεζες όπως η Revolut Ltd επειδή συχνά προσφέρουν εντυπωσιακές εφαρμογές και καλύτερη εμπειρία χρήστη. Ωστόσο, αυτές οι νεοφυείς εταιρείες έχουν δυναμικά επιχειρήσει να διαρρήξουν τους ασφυκτικούς περιορισμούς που θέτουν οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι του Ηνωμένου Βασιλείου στην αγορά λιανικής τραπεζικής, ενώ ελέγχουν μόλις ένα κλάσμα του μεριδίου αγοράς στο πεδίο των τρεχούμενων λογαριασμών, σύμφωνα με έκθεση του 2022 της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA). Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη Revolut» και τους πελάτες της, ανέφερε στη δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος της Revolut Ltd Ηνωμένου Βασιλείου, Φρανσέσκα Καρλέζι.

Θα πρέπει ακόμα να υπογραμμισθεί ότι η άδεια είναι η τελευταία σε μια σειρά από νίκες για τη Revolut Ltd, η οποία τελεί σε συζητήσεις με δυνητικούς επενδυτές. Στόχος της, η πώληση υφιστάμενων μετοχών 500 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο της οποίας η ίδια θα αποτιμάτο άνω των 40 δισ. δολαρίων, ήτοι υψηλότερα από την αξία των 33 δισ. δολαρίων που εξασφάλισε το 2021. Η βελτιωμένη αποτίμηση έρχεται ύστερα από μια δύσκολη τριετία για τη νεοφυή μονάδα χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας και τις αντιπάλους της. «Θα διασφαλίσουμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε τη Revolut την τράπεζα επιλογής για τους πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Revolut Ltd, Νικ Στορόνσκι. Είναι ενδιαφέρον ότι όσο περισσότερο αναπτύσσεται η ψηφιακή εφαρμογή/τράπεζα, τόσο εντονότερος είναι ο έλεγχος στον οποίο υπόκειται από τις ρυθμιστικές αρχές διεθνώς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγμα, ανέλαβε την άμεση εποπτεία της θυγατρικής της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπήχθησαν στις δεκάδες τράπεζες που θεωρούνται οι μεγαλύτεροι και σημαντικότεροι δανειστές στην Ευρωζώνη. Εκτοτε η ΕΚΤ πιέζει τη Revolut Ltd να βελτιώσει τον μηχανισμό εσωτερικών ελέγχων της, καθώς και την εταιρική διακυβέρνησή της στις χώρες της Ευρωζώνης όπου δραστηριοποιείται, αφού εντόπισε αρκετές ελλείψεις, όπως προ ημερών ανέφερε το Bloomberg. Η Revolut Ltd ζήτησε πρώτη φορά άδεια τραπεζικής στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 2021. Το στάδιο κινητοποίησης, το οποίο μπορεί να διαρκέσει έως και ένα χρόνο, επιτρέπει στην εταιρεία να δοκιμάσει τα συστήματά της, ενόσω σταδιακά παρουσιάζει νέες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί το στάδιο κινητοποίησης και να ξεκινήσει επισήμως να λειτουργεί ως τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πελάτες της στη χώρα θα παραμείνουν στο Revolut, ένα βρετανικό ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) και όπου τα κεφάλαιά τους προστατεύονται σε λογαριασμούς, σύμφωνα με τους κανονισμούς για το ηλεκτρονικό χρήμα του 2011.