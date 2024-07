SWOT Hospitality: Tα νέα projects, η επέκταση στο εξωτερικό και ο στόχος των €100 εκατ. σε βάθος τριετίας

Παγκόσμια είναι η τάση που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την οποία, διεθνείς αλυσίδες hospitality αποσύρονται από το ενεργό management των ξενοδοχείων τους, το οποίο το αναθέτουν σε πιστοποιημένους third operators.

Αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε μιλώντας στο Money Review η ηγετική ομάδα της SWOT Hospitality, η οποία, με λειτουργία από τον Μάιο του 2013 θεωρείται σήμερα μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας €300 εκατ. στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Marriott International Inc., η Hilton, η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A. και η Nikki Beach Hotels & Resorts, έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Ο τζίρος για τα 12 ξενοδοχεία που έχει σήμερα το management η SWOT υπολογίζεται γύρω στα €50 εκατ. με τον πήχη για το 2025 να μπαίνει στα 15 ξενοδοχεία και τα €70 εκατ. και στην τριετία στα 18 ξενοδοχεία με έναν κύκλο εργασιών της τάξης των €100 εκατ. Η αξία δε των υπό διαχείριση ακινήτων – ξενοδοχείων αναμένεται να ξεπεράσει το μισό δισ. ευρώ σε εύρος τριετίας.

Τα projects που έρχονται

Σχετικά με τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι διοικούντες της εταιρείας ανέφεραν ότι το 2025 αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο JW Marriott, στο Μαράθι Χανίων, με 170 κλίνες, προσθέτοντας ότι «είναι ένα από τα ελάχιστα franchise που δίνει η JW Marriott σε όλο τον κόσμο».

Για το 2026 είναι προγραμματισμένο να ανοίξει το Destination by Hyatt στην Πάρο, ένα brand που έχει παρουσία σε Ίμπιζα και Σαρδηνία.

Παράλληλα, το 2027 αναμένεται να λειτουργήσει το AC Hotel by Marriott στο Βελιγράδι, το οποίο αποτελεί το πρώτο project της SWOT εκτός Ελλάδας. Υπογραμμίστηκε δε ότι την εταιρεία εμπιστεύθηκε η AFI Europe,ο μεγαλύτερος όμιλος real estate στη Σερβία με assets €10 δισ. και παρουσία σε 7 χώρες.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, «η αναπτυξιακή μας πολιτική περιλαμβάνει την επέκτασή μας και στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση σε πρώτη φάση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ιταλία».

Αναφορικά με άλλα projects στην Ελλάδα, σημειώνεται ότι η εταιρεία ανέλαβε το management αλλά και την ανακαίνιση του Corfu Palace στην Κέρκυρα – με σεβασμό στην ιστορικότητα και την αρχιτεκτονική του κτιρίου – ένα ξενοδοχείο το οποίο πέρασε πέρυσι στην ιδιοκτησία του Χένρι Χόλτερμαν, επικεφαλής της Reggeborgh Invest.

Παράλληλα η εταιρεία μπήκε και στον τομέα των ενοικιάσεων ξενοδοχείων, καθώς νοίκιασε από την Intracom Properties το Koufonisia Resort, το οποίο λειτουργεί ανανεωμένο ως Olvos Koufonisia, ενώ προσφάτως πλειοδότησε στον διαγωνισμό για τη μίσθωση (25 + 10 Χρόνια) του ακινήτου της ΕΟΑ, πρωην Civitel Hotel στο Μαρούσι, σε μία κοινοπραξία με τη REDS του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Το Olvos πρόκειται για ένα brand που δημιούργησε η Swot και το οποίο έχει ήδη παρουσία σε Σαντορίνη, Μύκονο και Πόρτο Χέλι, έχοντας ως στόχο να το αναπτύξουν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Γιατί την εμπιστεύονται

Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους την SWOT εμπιστεύονται κορυφαίες ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες αλλά και ισχυροί επενδυτές, τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι «η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες, να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση ενός οράματος αριστείας» σημειώθηκε με έμφαση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, η εταιρεία αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από το σύνολο σχεδόν των μεγαλύτερων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων με στόχο όχι απλώς τη διαχείριση ενός ξενοδοχείου, αλλά και προσδίδοντας έντονο χαρακτήρα και ταυτότητα στο κάθε resort εξασφαλίζοντας μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας και γαστρονομίας στους επισκέπτες.

Πιο χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το παράδειγμα του Moxy Athens (Prodea & Dimand) το οποίο αναβαθμίστηκε σε σχέση με τα άλλα Moxy στον πλανήτη, με εκθέσεις τέχνης και μόδας και dj events, ενώ στο Monasty Autograph Collection Hotel της Marriott International στη Θεσσαλονίκη η SWOT συνεργάστηκε με τον όμιλο Apallou που ανέλαβε τα bars στο ισόγειο και στο rooftop του ξενοδοχείου.

Ακόμη τονίστηκε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται το Cora Hotel & Spa, στην Άφυτο της Χαλκιδικής, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Bain Capital στην Ελλάδα, το Hilton Curio στη Ρόδο, της Zetland Capital, το Nikki Beach Porto Heli της MHV, καθώς επίσης και το Yi Hotel Mykonos, του Αιγύπτιου μεγιστάνα, Naguib Sawiris.

Advisory & project management

Εκτός από το hotel management, η SWOT ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείακών επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το τελευταίο (advisory), εξειδικευμένο τμήμα αναλαμβάνει μελέτες βιωσιμότητας, επιχειρηματικά πλάνα και επενδυτικές προτάσεις στον κλάδο της φιλοξενίας

Παράλληλα, από τα τέλη του 2023 λειτουργεί ομάδα στον τομέα του project management. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο projects – το ένα αφορά σε μερική ανακαίνιση του ξενοδοχείου Πήγασος στη Ρόδο και το άλλο σε ανακαίνιση 6 βιλών στο Nikki Beach – ενώ η εταιρεία προχωρά σε ένα ακόμη project, 50 δωματίων της Hyatt στην Πάρο και ένα νέο ξενοδοχείο 120 κλινών στην Ηπειρωτική Ελλάδα.