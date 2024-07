Συνεργασία με IL Toto και επέκταση δικτύου για τη My Market

Τη μεγάλη ζήτηση που έχει η αγορά του καφέ take away αποφάσισε να αξιοποιήσει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ My Market προχωρώντας σε συνεργασία με την αλυσίδα καφέ Il Toto. Η συνεργασία ξεκίνησε στο κατάστημα My Market Local (πρόκειται για το «κατάστημα ευκολίας» που αναπτύσσει με το σύστημα της δικαιόχρησης – franchising η My Market) στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου εντός του καταστήματος σούπερ μάρκετ βρίσκεται κατάστημα Il Toto.

Σημειώνεται ότι εντός του 2024 έχουν ανοίξει ήδη 10 νέα καταστήματα My Market Local, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων αυτού του τύπου σε 24, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι μέσα στην τρέχουσα χρονιά θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα My Market Local. Πρόσφατα, εξάλλου, άνοιξε και το πρώτο My Market Local στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία λαμβάνει 100 αιτήσεις κάθε μήνα από ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι ανακαινίσεις των μεγαλύτερων καταστημάτων My Market, καθώς και των καταστημάτων χονδρικής Metro Cash & Carry. Ειδικότερα, μέσα στο 2024 έχουν ανακαινισθεί τέσσερα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα, Καλαμπάκα και Ρόδο, με το πλάνο να περιλαμβάνει για φέτος ανακαινίσεις πέντε ακόμη καταστημάτων σε Ριζούπολη, Πάτρα (Ταραμπούρα, Ακτή Δημαίων), Μαρούσι και Νέα Μάκρη. Προβλέπεται, επίσης, το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στο Αργος. Το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου των My Market συνοδεύεται και από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα 36 εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται η απόκτηση ενός μεγάλου αριθμού οικοπέδων και ακινήτων στα οποία θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν νέα καταστήματα τα επόμενα χρόνια.

Εντός του 2024 έχουν ανοίξει ήδη 10 νέα My Market Local.

Οσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων χονδρικής, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του 2024 θα ανοίξουν δύο νέα καταστήματα Metro Cash & Carry 1.200 τ.μ. έκαστο. Επιπλέον, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του καταστήματος στο Κορωπί.

Σημειώνεται ότι συνολικά για το 2024 η METΡΟ ΑΕΒΕ προγραμματίζει επενδύσεις 64 εκατ. ευρώ.

Το 2023 έκλεισε για τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1,59 δισ. ευρώ έναντι 1,50 δισ. ευρώ το 2022, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 77,5 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ το 2022. Για την τρέχουσα χρονιά η εταιρεία αναμένει περαιτέρω αύξηση του τζίρου, σε 1,65 δισ. ευρώ.