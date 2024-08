Τραπεζικές συναλλαγές με μηνιαία χρέωση

Με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Internet και mobile banking να έχουν διπλασιαστεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αγγίζοντας τα 500 εκατ. ετησίως, οι τράπεζες στρέφονται σταδιακά η μία μετά την άλλη στην υιοθέτηση της λύσης ολοκληρωμένων πακέτων, που επιτρέπουν στους κατόχους των λογαριασμών να εκτελούν σειρά συναλλαγών κάθε μήνα, καταβάλλοντας ενιαία προμήθεια για τη χρήση του καταθετικού τους λογαριασμού ως μέσου συναλλαγών.

Η πληρωμή λογαριασμών, οι μεταφορές χρημάτων για την πληρωμή ενοικίου, διδάκτρων ή την κάλυψη άλλων αναγκών, αποτελούν τις συνήθεις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Internet και mobile banking, και οι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών αθροίζουν συνολικά τα 14 εκατ. Αν και ο υψηλός αριθμός των ενεργών χρηστών ερμηνεύεται από το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να τηρεί λογαριασμό σε πάνω από μία τράπεζα, το βέβαιο είναι ότι η χρήση του Internet και mobile banking έχει καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση καθημερινών συναλλαγών, καταργώντας όχι μόνο την επίσκεψη στο τραπεζικό κατάστημα, αλλά περιορίζοντας ακόμη και τη χρήση του ΑΤΜ για παρόμοιες συναλλαγές.

Διαβλέποντας αλλά και κατευθύνοντας τις εξελίξεις στον χώρο των συναλλαγών, οι τράπεζες υιοθετούν σταδιακά το ευρωπαϊκό μοντέλο τιμολόγησης των τραπεζικών εργασιών, περνώντας από τις ad hoc επιβαρύνσεις ανά συναλλαγή και τον κατακερματισμό των χρεώσεων στην ενιαία τιμολόγηση μέσα από την ομαδοποίηση των υπηρεσιών και την καθιέρωση πακέτων τραπεζικών συναλλαγών με μηνιαία χρέωση. Πρόκειται για μια πολιτική που έχει ξεκινήσει δειλά από τον προηγούμενο χρόνο, αλλά παίρνει σταδιακά καθολικό χαρακτήρα, καθώς όλες οι τράπεζες αναβαθμίζουν τα πακέτα που προωθούν στην αγορά, εμπλουτίζοντάς τα με νέες υπηρεσίες και καθιστώντας τα οιονεί υποχρεωτικά για την πελατεία τους, εφόσον πάντα θέλουν να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους όχι ως αποταμιευτικό, αλλά ως εργαλείο για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Το κόστος ξεκινάει από 0,60 ευρώ και φθάνει έως και τα 10 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το πακέτο και την τράπεζα, ενώ το όφελος είναι πολλαπλάσιο αφού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εκτός από τις πληρωμές λογαριασμών και τις μεταφορές χρημάτων, οι πελάτες εξασφαλίζουν δωρεάν υπηρεσίες όπως η έκδοση ή η ανανέωση χρεωστικής κάρτας, οι ειδοποιήσεις για κινήσεις προϊόντων ή ακόμη και η έκδοση πιστωτικής κάρτας για τα πιο αναβαθμισμένα πακέτα συναλλαγών.

Βελτιώσεις

Την αρχή έκανε η Eurobank με τα πακέτα συναλλαγών My Advantage Banking, που προώθησε πριν από ένα χρόνο και τα οποία εμπλουτίστηκαν από τις 2 Αυγούστου με νέες υπηρεσίες, μειώνοντας ή ακόμα και καταργώντας το κόστος για όσους πελάτες έχουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στην τράπεζα. Οι βελτιώσεις αφορούν και τα τέσσερα πακέτα που παρέχει η Eurobank (My Blue Advantage, My Silver Advantage, My Gold Advantage και My Platinum Advantage), τα οποία κλιμακωτά εξασφαλίζουν περισσότερα οφέλη για όλους τους πελάτες, για απλές αλλά και για τις πλέον σύνθετες συναλλαγές. Αξίζει να σημειωθεί πως το πιο απλό, και πιο οικονομικό πακέτο My Blue Advantage με ελάχιστο κόστος 0,60 λεπτά τον μήνα, προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε πελάτες που λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους από τη Eurobank και την έχουν επιλέξει ως βασική τράπεζα συνεργασίας. Οσοι επιλέγουν αυτό το πακέτο, μπορούν πλέον να κάνουν δωρεάν απεριόριστες πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών, σε σχέση με τη μόλις μία που ίσχυε πριν από την αναβάθμιση, ενώ δωρεάν θα είναι σε αυτό το πακέτο μεταξύ άλλων και η έκδοση ή η 5ετής ανανέωση χρεωστικής κάρτας, όπως επίσης η επανέκδοσή της λόγω φθοράς ή κλοπής. Το κόστος ξεκινάει από 0,60 ευρώ και κλιμακώνεται στα 2, 5 και 10 ευρώ τον μήνα για τα πακέτα Silver, Gold και Platinum, ενώ έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο των 2 και 5 ευρώ τον μήνα έχουν και οι μισθοδοτούμενοι ή συνταξιοδοτούμενοι των πακέτων Silver και Gold. Το όφελος σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας ξεκινάει από 3 ευρώ για κάποιον που έχει τη μισθοδοσία του στη Eurobank, κλιμακώνεται στα 14 ευρώ κατά μέσον όρο για κάποιον που θα επιλέξει το πιο αναβαθμισμένο πακέτο και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 52 ευρώ τον μήνα για κάποιον που χρησιμοποιεί συχνά τον λογαριασμό του και επιλέξει το full πακέτο (Platinum) με τη χρέωση των 10 ευρώ τον μήνα. Η Eurobank δίνει τη δυνατότητα να τηρεί κάποιος τον λογαριασμό του στην τράπεζα δωρεάν χωρίς κόστος με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον λογαριασμό αυτόν για συναλλαγές και ότι θα είναι αποταμιευτικός. Σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας, ήδη 2,3 εκατ. πελάτες έχουν εγγραφεί στο «My Blue Advantage», ενώ άλλοι 150.000 έχουν επιλέξει τα πακέτα Silver, Gold και Platinum.

Από Σεπτέμβριο

Σε αναβάθμιση του πακέτου πληρωμών «εξόφΛΥΣΗ», το οποίο με 10 ευρώ τον χρόνο δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του λογαριασμού να πραγματοποιεί έως 50 πάγιες εντολές και εντολές πληρωμής μέσω του e-banking της τράπεζας, προσανατολίζεται και η Τράπεζα Πειραιώς. Τα νέα πακέτα που θα προωθήσει από τον Σεπτέμβριο η τράπεζα θα εξασφαλίζουν στους πελάτες πρόσβαση στη βασική τραπεζική με ένα μικρό αντίτιμο, ενώ ειδικά για όσους έχουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στην τράπεζα εξετάζεται η δωρεάν χρήση των νέων πακέτων.

Με πάγια εντολή

Πακέτα με μηνιαία χρέωση λογαριασμού και κόστος από 2 έως και 5 ευρώ τον μήνα διαθέτει και η Εθνική Τράπεζα με τα πακέτα Συναλλαγών Value, Value Plus και E-Value, στα οποία έχουν εγγραφεί ήδη 375.000 πελάτες της τράπεζας. Τα πακέτα εξασφαλίζουν από 3 έως 5 πληρωμές τον μήνα μέσω πάγιας εντολής ή με χρήση του Internet και mobile banking, έως δύο εμβάσματα (ανάλογα με το πακέτο) σε άλλη τράπεζα, έως 1 πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας και έως 3 αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα.

Οφελος

Οφελος από 5,5 έως 21,8 ευρώ τον μήνα εξασφαλίζουν τα πακέτα myAlpha Benefit (Standard, Advanced και Premium) που διαθέτει η Alpha Bank και τα οποία επιβαρύνονται με χρέωση από 2 έως και 10 ευρώ τον μήνα, προσφέροντας από 3 έως 10 πάγιες εντολές δωρεάν, από 2 έως 5 δωρεάν πληρωμές λογαριασμών σε εταιρείες ή οργανισμούς από 2 έως 7 μεταφορές χρημάτων (από ή προς άλλη τράπεζα) και από 1 έως 5 δωρεάν αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.