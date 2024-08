«Βλέπουν» Ελλάδα οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες

Πριν από λίγες εβδομάδες, τον φετινό Ιούλιο δηλαδή, η Hilton ανακοίνωσε ότι επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα με ακίνητα από τη συλλογή Small Luxury Hotels of the World (SLH), τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα μέσω των καναλιών κρατήσεων του ομίλου. Η SLH διαθέτει 25 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα συνολικά ξενοδοχειακά ακίνητα με τα οποία συνεργάζεται η Hilton στη χώρα σε 34, με πάνω από 2.200 δωμάτια. Περιλαμβάνει 8 ακίνητα της συλλογής Curio Collection και ένα Tapestry στα Χανιά. Με αυτή τη συμφωνία, η Hilton έχει εισέλθει στο top 10 των διεθνών αλυσίδων στην Ελλάδα.

Τα τελευταία λίγα χρόνια όμως έχει αυξηθεί το διεθνές ενδιαφέρον και πολύ μεγάλες πολυτελείς αλυσίδες όπως η Mandarin, η One & Only, η Hilton Worldwide, η Six Senses και άλλες είτε έχουν ήδη κλείσει είτε εξετάζουν συμφωνίες για τη συνεργασία τους με ελληνικές μονάδες υψηλής αξιολόγησης. Η εξέλιξη αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, προσαρμογή της χώρας στο διεθνές μοντέλο λειτουργίας των ξενοδοχείων, που πλέον διαχωρίζει την ιδιοκτησία του ακινήτου από τη διαχείριση του ξενοδοχείου και το branding του από μεγάλο οίκο φιλοξενίας. Μοντέλο που αντιδιαστέλλεται με το παραδοσιακό για την Ελλάδα οικογενειακό μοντέλο ιδιοκτησίας και διαχείρισης των ξενοδοχείων. Το τελευταίο παραμένει ισχυρό σε ελληνικά brands που έχουν πλέον αποκτήσει διεθνή εμβέλεια όπως η Grecotel και το Mitsis Hotels και ακόμα περισσότερο στα ελληνικά brands που έχουν καταφέρει να επεκταθούν και στο εξωτερικό, όπως τα Ikos του ομίλου Sani/Ikos που λειτουργεί ήδη δύο ξενοδοχεία και τα επόμενα χρόνια θα λειτουργεί τέσσερα στη Δυτική Μεσόγειο και στην Ιβηρική.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

