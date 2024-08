Στην… πρίζα τα πλοία για να σβήνουν οι γεννήτριες στα λιμάνια

Βήματα γίνονται βεβαίως και στα μεγάλα ιδιωτικοποιημένα λιμάνια. Ηδη ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ολοκλήρωσε το χρηματοδοτούμενο με ευρωπαϊκά κονδύλια έργο CIPORΤ – Cold Ironing in the Port of Piraeus , μια μελέτη για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ελλιμενισμένων πλοίων. Στο έργο συμμετέχουν και οι ΔΕΔΔΗΕ , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Protasis Engineering , Hydrus Engineering και Gates Systems . Στο πλαίσιο του CIPORT εκπονούνται για τον λιμένα Πειραιά οι μελέτες FEED για τέσσερις θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στην ακτή Θεμιστοκλέους. Αλλά και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης έχει εντάξει στο επενδυτικό του σχέδιο την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, ενώ ο ιταλικός όμιλος Γκριμάλντι , που απέκτησε τον έλεγχο των λιμανιών της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου, θα επιχειρήσει να υλοποιήσει ένα ακόμα πιο φιλόδοξο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα: όχι μόνο δηλαδή την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και τροφοδοσίας τους με ηλεκτρισμό παραγόμενο κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές. Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να αναπτύξει σε χερσαίες ζώνες των λιμανιών τόσο φωτοβολταϊκά όσο και άλλα συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

