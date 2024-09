Πάμπλουτη, αλλά όχι από το τραγούδι, η Σελένα Γκόμεζ

Δισεκατομμυριούχος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, η Σελένα Γκόμεζ. Η 32χρονη ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας διαθέτει περιουσία 1,3 δισ. δολαρίων και θεωρείται μία από τις νεότερες αυτοδημιούργητες δισεκατομμυριούχους της Αμερικής. Σε αντίθεση με την καλή της φίλη, Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως μέσω της μουσικής και των συναυλιών της, η Γκόμεζ οφείλει τα πλούτη της στις επιχειρήσεις της, αλλά και τους εκατοντάδες εκατομμύρια followers της στα social media.

«Η Σελένα δεν είναι μόνο μία ποπ σταρ. Είναι μια επιχειρηματίας με πολλά πρόσωπα και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, που συμβάλλουν στην εντυπωσιακή περιουσία της», λέει στο Bloomberg η Στέισι Τζόουνς, ιδρύτρια και επικεφαλής της Hollywood Branded, μιας εταιρείας του Λος Αντζελες που ασχολείται με το branding. Πραγματικά, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της Γκόμεζ προέρχεται από τη Rare Beauty Brands Inc., την εταιρεία μακιγιάζ που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, κάνοντας μεγάλη επιτυχία ανάμεσα στους influencers και τα νεαρά κορίτσια. Η τραγουδίστρια έχει επίσης συνεργασίες με διάφορα brands, συμβόλαια υποκριτικής και μια startup που ασχολείται με θέματα ψυχικής υγείας, τη Wondermind. Οπως λέει ο Μπρεντ Σόντερς, CEO της εταιρείας Bausch + Lomb και επενδυτής στη Wondermind, το μυστικό της επιτυχίας της Γκόμεζ είναι η αυθεντικότητά της. Η Γκόμεζ ξεκίνησε την καριέρα της σαν παιδί, όταν έπαιξε στο Barney & Friends. Στη συνέχεια κέρδισε έναν ρόλο στο Wizards of Waverly Place του Disney Channel, με τη σειρά να εξελίσσεται σε μεγάλη επιτυχία και την έφηβη ακόμη ηθοποιό να κερδίζει περίπου 3 εκατ. δολάρια από αυτήν. Ομως, έγινε ευρέως γνωστή όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι, πρώτα με το συγκρότημα Selena Gomez & the Scene και μετά ως σόλο τραγουδίστρια. Με τρία άλμπουμ και 44 singles, η Γκόμεζ κέρδισε το βραβείο αγαπημένης ποπ ροκ καλλιτέχνιδος American Music Award το 2016, καθώς και δύο υποψηφιότητες για Grammy.

Στην πορεία, η Γκόμεζ έκανε μεγάλη επιτυχία στα social media. Εχει 424 εκατ. followers στον τρίτο δημοφιλέστερο λογαριασμό του Instagram μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι, κάτι που σημαίνει ότι έχει τεράστιο κοινό για να προωθήσει το δικό της brand, αλλά και τα άλλα με τα οποία συνεργάζεται. Το 2017, για παράδειγμα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο ύψους 30 εκατ. δολαρίων με την Puma. Το 2016 έκλεισε συμφωνία 10 εκατ. δολαρίων με την Coach, ενώ ύψους 10 εκατ. δολαρίων είναι και το συμβόλαιό της με τη Louis Vuitton.