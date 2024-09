«Βροχή» εκδόσεων ομολόγων από τράπεζες

Το περιβάλλον μείωσης των spreads των ομολόγων τους μετά και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους, αξιοποιούν οι τράπεζες προχωρώντας σε αναχρηματοδοτήσεις παλιών εκδόσεων που λήγουν, μέσω νέων εκδόσεων με ευνοϊκότερα επιτόκια.

Χθες, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου της κατηγορίας μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 650 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αντικαταστήσει προηγούμενη έκδοση που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στη χθεσινή έκδοση της Πειραιώς, για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας, δεν έγινε τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται συνήθως, αλλά με spread επί του swap rate.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, προκρίθηκε γιατί έχει βελτιωθεί τόσο το αξιόχρεο της τράπεζας όσο και της χώρας. Παράλληλα, αποτυπώνει και την εκτίμηση της τράπεζας για μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς, αναμένοντας έτσι να επωφεληθεί και σε όρους εξυπηρέτησης του δανεισμού της.

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει spread 3,15% πάνω από το swap rate (τελικό 5,50% επιτόκιο), ενώ ενδεικτικό του υψηλού ενδιαφέροντος που υπήρξε είναι ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν στα 2,7 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι μέχρι σήμερα εκδόσεις των ελληνικών τραπεζών είχαν σταθερό επιτόκιο την αρχική περίοδο (συνήθως μέχρι τον χρόνο για δυνατότητα ανάκλησης του τίτλου) και στη συνέχεια το επιτόκιο ήταν κυμαινόμενο.

Σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας Πειραιώς, η προσφορά για την επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier II ομολόγου που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,5% εξυπηρετεί τη βελτίωση του κόστους.

Παράλληλα, μέσω της νέας έκδοσης η τράπεζα στοχεύει στη βελτίωση της συνεισφοράς του ομολόγου στα κεφάλαιά της, καθώς με βάση τους εποπτικούς κανόνες, η συνεισφορά του Tier II ομολόγου στα κεφάλαια απομειώνεται σταδιακά μετά την 5ετία και μόνο ένα τμήμα του προσμετράται στα κεφάλαια. Με βάση ενημέρωση της τράπεζας, όσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.

Η έκδοση στοχεύει στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own Funds and Eligible Liabilities), γνωστών ως MREL, και ήδη με την προηγούμενη έκδοση πράσινου ομολόγου τον Ιούλιο, η Tράπεζα Πειραιώς είχε ενισχύσει τον δείκτη MREL στο 28,3%.

Μετά και την έκδοση του Ιουνίου (έχουν προηγηθεί άλλες δύο εκδόσεις της κατηγορίας Tier II και senior preferred εντός του 2024) η Πειραιώς ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές για τον Δεκέμβριο του 2025, ένα χρόνο πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Ο δείκτης MREL διαμορφώνεται στο 28,7% pro forma –μετά τη χθεσινή έκδοση– και στόχος της Πειραιώς είναι να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα έως το τέλος του έτους, διατηρώντας σταθερά ένα κεφαλαιακό «μαξιλάρι» πάνω από την εποπτική απαίτηση για δείκτη MREL 27,9%.

Η προσφυγή στις αγορές για την αναχρηματοδότηση προηγούμενων εκδόσεων αποτελεί βασικό εργαλείο των ελληνικών τραπεζών για τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους που εκδίδουν. Παρόμοιες εκδόσεις έχουν πραγματοποιήσει όλες οι τράπεζες μέχρι σήμερα και με δεδομένο ότι έχουν ήδη πετύχει ή βρίσκονται πολύ κοντά στο «χτίσιμο» του δείκτη MREL, οι περισσότερες εκδόσεις εφεξής θα είναι κυρίως αναχρηματοδοτήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποκλιμάκωσης των spreads ήταν η πρόσφατη τιμολόγηση του AT1 τίτλου που εξέδωσε η Alpha Bank στις 3 Σεπτεμβρίου με 7,5% έναντι 11,875% που ήταν το κουπόνι του αντίστοιχου τίτλου που είχε εκδώσει τον Φεβρουάριο του 2023.

Επενδυτική βαθμίδα

Η μείωση των spreads είχε προεξοφληθεί μετά και την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών, που έχουν ανακτήσει πλέον την επενδυτική βαθμίδα με βάση τη μεθοδολογία της Moody’s.

Με βάση τη μεθοδολογία της S&P Alpha, Εθνική και Eurobank βρίσκονται μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία και η Πειραιώς απέχει δύο βαθμίδες, ενώ με βάση τη μεθοδολογία της Fitch, Εθνική και Eurobank απέχουν μια βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία και Πειραιώς και Alpha δύο βαθμίδες.

H DBRS έχει δώσει επενδυτική βαθμίδα σε Εθνική και Eurobank, τοποθετώντας την Τράπεζα Πειραιώς δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία, ενώ η Alpha Bank δεν παρακολουθείται από την DBRS.