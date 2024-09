Ζημίες για Lamda Development λόγω επενδύσεων στο Ελληνικό

Συνολικά έσοδα 776 εκατ. ευρώ έχει αποφέρει στη Lamda Development μέχρι και το τέλος Αυγούστου το έργο στο Ελληνικό, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα φτάσει τα 900 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους, με δεδομένο ότι πρόκειται να συνεχιστούν οι πωλήσεις οικοπέδων και κατοικιών. Από την άλλη πλευρά, καθώς εντατικοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα και αυξάνονται οι υποχρεώσεις, ασκείται και πίεση στην κερδοφορία. Ετσι, κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 104 εκατ. ευρώ για κτίρια και έργα υποδομών (419 εκατ. ευρώ από την έναρξη του έργου του Ελληνικού), με αποτέλεσμα να καταγραφεί ζημία ύψους 19 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 18,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ωστόσο, τότε είχε καταγράψει και έκτακτα κέρδη ύψους 24 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επιστροφής φόρου ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.

Κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο τα λειτουργικά κέρδη από το Ελληνικό ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 7,7 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα. Τα συνολικά έσοδα επίσης ενισχύθηκαν σε 161,7 εκατ. ευρώ, από 71,9 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους και μέχρι το τέλος Αυγούστου εισπράχθηκαν 297 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις. Πρόκειται για μέρος του συνόλου των 106 εκατ. ευρώ που συμφωνήθηκε με τρίτες εταιρείες, όπως η Brook Lane Capital, με το υπόλοιπο ποσό να προβλέπεται να εισπραχθεί σταδιακά έως το 2025 (86 εκατ. ευρώ το 2024 και 20 εκατ. ευρώ το 2025).

Ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι επιδόσεις των τεσσάρων εμπορικών κέντρων του ομίλου, που σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό λειτουργικών κερδών σε 43,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 7% σε σχέση με το περυσινό διάστημα. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχαν τόσο η αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 2% σε 11,6 εκατ. ευρώ, όσο και η επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού πωλήσεων των καταστημάτων, καθώς διαμορφώθηκαν σε 375 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο κατά 6% σε σχέση με το περυσινό πρώτο εξάμηνο.

Επίσης, καταγράφεται σημαντική πρόοδος στις εμπορικές μισθώσεις των δύο εμπορικών κέντρων που αναπτύσσονται στο Ελληνικό, καθώς έχουν υπογραφεί προσύμφωνα (Heads of Terms) για το 63% της συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφανείας του The Ellinikon Mall και για το 69% του Riviera Galleria και μάλιστα σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα. Εως το τέλος του έτους η διοίκηση της Lamda Development θα επιδιώξει να έχει αυξήσει τα ποσοστά αυτά σε 70% για το The Ellinikon Mall και σε 80% για το Riviera Galleria. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το The Ellinikon Mall θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα προβλέπεται να πραγματοποιήσει εγκαίνια το Riviera Galleria στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού.

Σταθερή άνοδο σημείωσε και ο τομέας των μαρινών, όπου τα έσοδα επίσης διαμορφώθηκαν σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 15,4 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 13%. Αντιστοίχως, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 9% σε 9,8 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή οφείλεται στη σταθερά υψηλή ζήτηση –καθώς τόσο η Μαρίνα Φλοίσβου όσο κι εκείνη του Αγίου Κοσμά έχουν πληρότητα 100%– και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.