Ρώσοι χάκερ κατά ελληνικών τραπεζών

Στόχος κυβερνοεπίθεσης πριν από περίπου δέκα ημέρες έγινε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο αντεπεξήλθε σε γενικές γραμμές με επιτυχία. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η επίθεση ήταν DDos και πίσω απ’ αυτή κρύβεται ομάδα ρωσόφιλων χάκερ με επωνυμία No Name 057. Παρόμοια επίθεση (DDos ή Distrubuted Denial of Service) είχε εκδηλωθεί την άνοιξη του 2023 κατά της Τράπεζας Θεμάτων, με ορισμένες πληροφορίες να συσχετίζουν και εκείνη την επίθεση με τη δράση Ρώσων ή ρωσόφιλων χάκερ.

Από την επίθεση δεν υπήρχε υποκλοπή ή παραποίηση στοιχείων των πελατών.

Επιθέσεις DDos από Τούρκους δράστες είχαν εκδηλωθεί τον Ιανουάριο του 2020 κατά ιστοσελίδων της Βουλής των Ελλήνων, της ΕΥΠ, του υπουργείου Εξωτερικών κ.ά. Πρόκειται για επίθεση μέσω της οποίας οι χάκερ στέλνουν σε διάστημα π.χ. ενός δευτερολέπτου εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά αιτήματα στους servers της εταιρείας ή της υπηρεσίας-στόχου, με αποτέλεσμα αυτοί να τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Για να το επιτύχουν καταλαμβάνουν προσωρινά με τη χρήση ειδικού λογισμικού τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανυποψίαστων χρηστών, εξ ου και ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τις επιθέσεις κατά των τραπεζών φέρει την καθόλου τυχαία επωνυμία Zombie.

Για την κυβερνοεπίθεση στο τραπεζικό σύστημα ενημερώθηκε εκτός από την ΤτΕ και ο SSM, που παρακολουθεί στενά την κυβερνοασφάλεια των συστημικών τραπεζών.

Πηγές από τον τραπεζικό τομέα σημειώνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόσφατη επίθεση αντιμετωπίστηκε δίχως ιδιαίτερα σοβαρές παρενέργειες. Συγκεκριμένα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στα συστήματά τους, ενώ το internet και mobile banking της Alpha «έπεσε», με τη λειτουργία του να αποκαθίσταται πλήρως το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή ενημέρωσης, μικρότερα προβλήματα αντιμετώπισαν η Εθνική και η Παγκρήτια Τράπεζα, με τις παρενέργειες στα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής τους πάντως να μη διαρκούν περισσότερες από δύο ώρες. Πηγές από τον τραπεζικό τομέα και κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι από την επίθεση δεν υπήρχε υποκλοπή ή παραποίηση στοιχείων των πελατών, καθώς με τις επιθέσεις DDos οι χάκερ δεν αποκτούν πρόσβαση στα εσωτερικά υπολογιστικά συστήματα των τραπεζών.

Στόχος επίθεσης έγινε και η ΤτΕ, η οποία όμως δεν πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές με το κοινό και επομένως οι χάκερ δεν διατάραξαν τη λειτουργία του οργανισμού. Για την κυβερνοεπίθεση στο τραπεζικό σύστημα ενημερώθηκε εκτός από την ΤτΕ και ο SSM, που παρακολουθεί στενά την κυβερνοασφάλεια των συστημικών τραπεζών, ζητώντας στοιχεία τόσο για τα συστήματα «αναχαίτισης» παρόμοιων επιθέσεων όσο και για το εύρος των προβλημάτων που δημιουργούνται σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Η ομάδα No Name 057 δημιουργήθηκε το 2022 και προσδιορίζεται ως φιλορωσική. Οχι τυχαία, εξάλλου, έχει σήμα της μια αρκούδα με περιβραχιόνιο στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, ενώ διατηρεί κανάλι στην εφαρμογή Telegram με 10.526 ακολούθους, στο οποίο αναρτά μεταξύ άλλων προκηρύξεις ανάληψης ευθύνης για τις ενέργειές τους. Στη διάρκεια της διετούς δράσης της η ομάδα έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις DDos σε ΜΜΕ και κυβερνητικές ιστοσελίδες της Ουκρανίας, σε τράπεζες της Δανίας, ιστοσελίδες κυβερνητικών υπηρεσιών του Καναδά και αλλού. Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το χάκινγκ στις ελληνικές τράπεζες –αν και μικρής έντασης και κλίμακας– να εντάσσεται στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Δύσης από την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της Ρωσίας, εξ αφορμής του πολέμου στην Ουκρανία.