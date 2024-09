Σημαντικές διακρίσεις για την Alpha Bank από την Extel

Στην κορυφή της έρευνας της Extel αναδείχθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και οι ομάδες ESG και IR της τράπεζας στις έξι από τις επτά κατηγορίες της Emerging EMEA που αφορούν τον χρηματοοικονομικό κλάδο, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Extel (πρώην Institutional Investor Research). Συγκεκριμένα, ύστερα από ψηφοφορία μεταξύ 2.702 υποψηφίων από 1.338 επιχειρήσεις από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, διακρίθηκαν:

– Ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης ως ο κορυφαίος CEO τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Emerging EMEA στον χρηματοοικονομικό κλάδο για το όραμά του, τη στρατηγική του, αλλά και την ικανότητά του να μετουσιώνει τη στρατηγική αυτή σε απτά αποτελέσματα.

– Ο Deputy CEO του ομίλου Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου για την προηγούμενη ιδιότητά του ως οικονομικός διευθυντής (CFO), αναδεικνύοντάς τον κορυφαίο CFO τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Emerging EMEA στον χρηματοοικονομικό κλάδο για τη στρατηγική που ακολουθεί, τη στοχευμένη τοποθέτηση κεφαλαίων.

– Ο επικεφαλής για τις επενδυτικές σχέσεις (Investor Relations Director) του ομίλου Ιάσων Κεπαπτσόγλου ως ο κορυφαίος IR Professional για την αποτελεσματικότητά του στην επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

– Η ομάδα Investor Relations με 3 κορυφαίες διακρίσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο της Emerging EMEA, ως καλύτερη επενδυτική ομάδα (Best IR Team), ως Best IR Program, αλλά και ως Best Analyst/Investor Event για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την επικοινωνία σε αναλυτές και επενδυτές του Investor Day που πραγματοποίησε η τράπεζα τον Ιούνιο του 2023.

– Η ομάδα ESG ως Best ESG Program για τη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ το 2023 και την έμφαση του ομίλου στη βιωσιμότητα και τα υψηλά επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank, οι διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν την επιτυχημένη στρατηγική που ακολουθεί τόσο για τη δημιουργία αξίας, καθώς και τη διαφάνεια με την οποία χειρίζεται τις σχέσεις της με την επενδυτική κοινότητα και τους αναλυτές.