Αρθρο Αλεξάνδρας Σδούκου στην «Κ»: Το κοινωνικό αποτύπωμα των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Συνήθως μιλάμε για την ενεργειακή μετάβαση με τη γλώσσα των αριθμών: Θέτουμε ενεργειακούς στόχους σε γιγαβάτ, σχεδιάζουμε νέες δράσεις με εκατομμύρια ευρώ, αξιολογούμε τις πρωτοβουλίες μας με τόνους CO2 που αποφύγαμε. Αυτή η τεχνοκρατική προσέγγιση δεν είναι λανθασμένη. Αλλωστε «if you can’t measure it, you can’t improve it», (αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το βελτιώσεις)