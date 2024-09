Ενεση κεφαλαίου 142 δισ. δολ. σε κρατικές τράπεζες της Κίνας

Μια ασυνήθιστα αδιάκοπη ακολουθία μέτρων ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά αυτή την εβδομάδα το Πεκίνο σε μια προσπάθεια να στηρίξει την κινεζική οικονομία, να ανακόψει την κρίση της αγοράς ακινήτων, να τονώσει τον δανεισμό και να επιτύχει τον στόχο του 5% που έχει θέσει για την ανάπτυξη το τρέχον έτος. Μετά τη μείωση των επιτοκίων και του ύψους των αποθεματικών των τραπεζών, που ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας για να ενθαρρύνει τον δανεισμό, ακολούθησε την Πέμπτη η ανακοίνωση ότι θα διοχετεύσει ένεση ρευστότητας ύψους 142 δισ. δολ. στις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες, ώστε να αυξήσουν τον δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πηγές προσκείμενες στα σχέδια της κινεζικής ηγεσίας ανέφεραν πως τα απαιτούμενα κεφάλαια θα αντληθούν από την έκδοση ειδικών κρατικών ομολόγων. Και χθες ανακοίνωσε ότι προχωρεί όντως στην έκδοση ειδικών ομολόγων ύψους 284,43 δισ. δολ. μέχρι το τέλος του έτους.

Τα νέα μέτρα στήριξης ήρθαν να προστεθούν σε εκείνα που είχαν ήδη ανακοινωθεί για μείωση των επιτοκίων και του ύψους των αποθεματικών των τραπεζών.

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν πως αυτή την περίοδο οι συνθήκες χρηματοδότησης ευνοούν το Πεκίνο, που τον Μάιο εξέδωσε ένα ασυνήθιστα μακροπρόθεσμο χρέος και συγκεκριμένα 30ετή ομόλογα αξίας ενός τρισ. γουάν, ποσό αντίστοιχο των 142 δισ. δολ., με μέση απόδοση 2,19%. Παράλληλα, όμως, πολλοί οικονομολόγοι, όπως για παράδειγμα ο Μαρκ Γουίλιαμς της Capital Economics, εκτιμούν πως το πακέτο των μέτρων θα ενισχύσει το κινεζικό ΑΕΠ και θα το αυξήσει κατά 0,4% σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία θα βρισκόταν χωρίς τα μέτρα. Είναι η πρώτη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που το Πεκίνο προσφέρει ένεση ρευστότητας στις τράπεζες της χώρας. Προφανώς, στόχος του είναι να αναπληρώσει τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστούν οι κινεζικές τράπεζες εξαιτίας της μείωσης των επιτοκίων. Ετσι, η κινεζική ηγεσία σπεύδει να τις στηρίξει μολονότι οι έξι μεγαλύτερες παρουσιάζουν κεφαλαιακή επάρκεια και αποθεματικά κεφάλαια πολύ πάνω από τα απαιτούμενα επίπεδα.

Ορισμένες από τις μεγάλες κινεζικές τράπεζες, όπως οι Industrial & Commercial Bank of China και Bank of China, είχαν τα προηγούμενα χρόνια επιφορτισθεί με τη στήριξη της οικονομίας και σήμερα αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, όπως τα πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, η μείωση της κερδοφορίας τους και η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γενικότερα η κερδοφορία των κινεζικών τραπεζών έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, καθώς το πρώτο εξάμηνο του έτους το σύνολο των κερδών των εμπορικών τραπεζών αυξήθηκε μόλις κατά 0,4%, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης μετά το 2020. Σημειωτέον ότι οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας, μεταξύ των οποίων οι Agricultural Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, Bank of Communications Co. και Postal Savings Bank of China, παραδοσιακά βασίζονται στη μεγάλη κερδοφορία τους για να ενισχύουν τα κεφάλαιά τους και να παρουσιάζουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις του Πεκίνου, ο Χάο Χονγκ, οικονομολόγος της Grow Investment Group, τονίζει πως «εάν η στήριξη δοθεί με την έκδοση ειδικών ομολόγων, θα πρόκειται για μέτρο δημοσιονομικής στήριξης και θα έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσει τις τράπεζες της χώρας τώρα που υποχωρούν διαρκώς οι τιμές». Ο ίδιος εκτιμά πως με τα μέτρα αυτά το Πεκίνο διασφαλίζει πως δεν θα επηρεαστεί η δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις. Επιπλέον αναμένεται να ανακοινωθούν και περαιτέρω μέτρα στήριξης πριν από το τριήμερο των αργιών που αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου, καθώς η εσπευσμένη συνεδρίαση των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος προδίδει πως στους κύκλους της κινεζικής ηγεσίας επικρατεί μια αίσθηση κατεπείγοντος σε ό,τι αφορά την ανάγκη να αντιμετωπισθούν το συντομότερο δυνατόν οι μεγάλες προκλήσεις της χώρας. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από τη σειρά απογοητευτικών στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες και φέρουν τη δεύτερη οικονομία του πλανήτη σε επίμονη επιβράδυνση και διαρκή υποχώρηση των τιμών, συνεπακόλουθο σε μεγάλο βαθμό της κρίσης στην αγορά ακινήτων. Ολοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες έχουν, άλλωστε, κάμψει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Κίνα, καθώς έχουν φέρει στην επιφάνεια και έχουν καταστήσει σαφή την υπερβολική εξάρτησή της από τις εξαγωγές σε ένα διαρκώς επιδεινούμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Reuters, οι Αρχές δύο μεγάλων κινεζικών μητροπόλεων, της Σαγκάης και της Σεντζέν, μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να αναιρέσουν ορισμένους από τους πιο καίριους περιορισμούς που ισχύουν για τις αγορές κατοικιών. Εχουν προηγηθεί αντίστοιχες κινήσεις από έναν μακρύ κατάλογο μικρότερων πόλεων της Κίνας που καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την κρίση της αγοράς ακινήτων.