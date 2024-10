Πώς η Mapei Hellas έγινε πρότυπο για το εργασιακό της περιβάλλον

Η σημαντική πιστοποίηση “Great Place to Work” δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αντίθετα, αποτελεί την επιβράβευση του πολυετούς στρατηγικού πλάνου της εταιρείας προς αυτήν την κατεύθυνση.

H ιστορία της Mapei ξεκινά το μακρινό 1937 στο Μιλάνο της Ιταλίας ως μία εταιρεία παραγωγής προϊόντων για τον κατασκευαστικό τομέα. Σήμερα, 87 χρόνια μετά η Mapei Group συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς του τομέα της, διατηρώντας περισσότερες από 96 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο και παρέχοντας περισσότερα από 7.7000 προϊόντα για τις ανάγκες του πολύ απαιτητικού κλάδου των κατασκευών – τα προϊόντά της έχουν χρησιμοποιηθεί από την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων για τους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ και την επισκευή των διαδρόμων της Καπέλα Σιξτίνα στο Βατικανό μέχρι την ανέγερση των Δίδυμων Πύργων της Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Η ελληνική της ιστορία ξεκινά το 2001, όταν η Mapei Hellas ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει και στην ελληνική αγορά τα προϊόντα υψηλής ποιότητας της μητρικής εταιρείας. Σήμερα, δε χωρά αμφιβολία ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες θέσεις του τομέας της, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία της Ελλάδας. Μάλιστα. Μία θέση που κατέκτησε μέσα από την ποιότητα των υπηρεσιών της, οι οποίες στηρίζονται στη γνώση, την εμπειρία αλλά και στην πίστη ότι οι εταιρείες είναι οι άνθρωποί τους.

Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η Mapei Hellas έλαβε πρόσφατα την πιστοποίηση “Great Place to Work”, μια σημαντική διάκριση που αναγνωρίζει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και τις αποτελεσματικές πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Να τονίσουμε πως η πιστοποίηση “Great Place to Work” δεν απονέμεται τυχαία. Για να την αποκτήσει μια εταιρεία, πρέπει να αποδεικνύει ότι προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας που όχι μόνο πληροί ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια αλλά και ότι είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε οι εργαζόμενοι της να νιώθουν ικανοποιημένοι και πολύτιμοι. Ο οργανισμός του “Great Place to Work” αξιολογεί τη διαφάνεια στη διοίκηση, τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρέχονται στους εργαζομένους, την αίσθηση του σκοπού και της συνεισφοράς στην κοινωνία, καθώς και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Συνεχής βελτίωση, συνεχής επιτυχία

Πότε όμως, πώς και γιατί έθεσε η Mapei Hellas ως προτεραιότητα το εργασιακό περιβάλλον; Καθώς αναπτυσσόταν, συνειδητοποίησε το κλειδί για τη συνεχή επιτυχίας της. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της. Αντιλήφθηκε, δηλαδή, ότι οι άνθρωποί της δεν είναι απλά εργαζόμενοι αλλά τα κομμάτια για να ολοκληρωθεί το παζλ της επιτυχίας· είναι πολύτιμοι συνεργάτες που δεν εκτελούν απλά τα χρέη τους αλλά αντίθετα, συνεισφέρουν ενεργά στην εξυπηρέτηση πελατών, την καινοτομία και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Φυσικά, για να μπορέσει το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει να φτάσει στα σημερινά στάνταρ χρειάστηκαν σοβαρές επενδύσεις με βασικό γνώμονα την καλύτερη δυνατή συνεργασία των ανθρώπων της, αλλά και την ανάπτυξη και ευημερία τους σε ατομικό επίπεδο. Να τονίσουμε εδώ, πως όταν μιλάμε για επένδυση δεν αναφερόμαστε μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Φυσικά, και υπήρξε επένδυση στο θέμα των οικονομικών αποδοχών και των παροχών, υπήρξε όμως και σοβαρή και συνεχής προσπάθεια μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας – διότι, οι συνεχείς επιτυχίες δεν προέκυψαν από μόνες τους, χρειάζονται και συνεχή βελτίωση για να μη σταματήσουν να έρχονται.

Τι έκανε και τι κάνει λοιπόν η Mapei Hellas για να μπορέσει να θεωρηθεί μία ιδανική όσον αφορά το περιβάλλον εργασιακή επιλογή για έναν εργαζόμενο; Ακολούθησε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και εφάρμοσε πολιτικές που επιτρέπουν στους εργαζομένους της να εξελίσσονται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Οι πολιτικές που την έφεραν μέχρι εδώ

H Mapei Hellas έχει αποφασίσει να λειτουργεί με βάση τέσσερις κεντρικούς πυλώνες όσον αφορά τον τρόπο εργασίας των εργαζομένων της: συνεχής εκπαίδευση και προσωπική εξέλιξη, ισορροπία ανάμεσα σε εργασιακή και προσωπική ζωή, αναγνώριση προσπάθειας και ανταμοιβή, και, τέλος, ένα υγιές και «πράσινο» εργασιακό περιβάλλον.

Πώς όμως τα πετυχαίνει όλα αυτά; Πιο συγκεκριμένα, επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων της, τόσο μέσα από εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης όσο και μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Όπως είναι φυσικό, η συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων βοηθά την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και -κυρίως- την αποτελεσματικότητά τους.

Στον δύσκολο, τώρα, τομέα της εξισορρόπησης ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή, η Mapei Hellas εφαρμόζει πολιτικές ευελιξίας, επιτρέποντας στους υπαλλήλους της να διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο τους. «Λιγότερο άγχος, περισσότερος χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα», είναι ένας άγραφος κανόνας που ακολουθεί για όλους. Αντίστοιχα, ανταμείβει τους ανθρώπους της εφαρμόζοντας μια κουλτούρα αναγνώρισης και επιβράβευσης των προσπαθειών των εργαζομένων. Τι περιλαμβάνει αυτή η «κουλτούρα»; Τακτικά μπόνους παραγωγικότητας, επιβράβευση της απόδοσης σε όλους τους κλάδους παραγωγής, καθώς και πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων.

Τέλος, η Mapei Hellas δίνει μεγάλη έμφαση στη φροντίδα της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων της. Πέρα από τα τυπικά προγράμματα υγείας, πρόσφατα αναμόρφωσε όλους τους εξωτερικούς της χώρους με πράσινο, λουλούδια, δένδρα και παγκάκια, ώστε να κάνει πιο απολαυστικό το διάλειμμα και έχει εντάξει ήδη στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα τη δημιουργία νέων χώρων για σίτιση αλλά και δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου.

Επενδύοντας, λοιπόν, σε όλα τα παραπάνω, η αναγνώριση των εργαζομένων προς τη διοίκηση της εταιρείας δεν άργησε να έρθει. Κάτι που πλέον επισημοποιήθηκε και με την πιστοποίηση “Great Place to Work”. Στην περίπτωση της Mapei Hellas, η πιστοποίηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο της. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι μόνο προς όφελος των εργαζομένων, αλλά και προς όφελος της εταιρείας συνολικά, καθώς έχει αποδειχθεί πολλάκις ότι οι εταιρείες με ευτυχισμένους και ικανοποιημένους υπαλλήλους έχουν αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερα αποτελέσματα. Η Mapei Hellas αποτελεί πλέον πρότυπο εταιρείας στην ελληνική αγορά, δείχνοντας ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και από την ποιότητα ζωής των εργαζομένων της.