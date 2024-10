Μια μικρή «κωμόπολη» οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα

Εως και 2.000 είναι οι πολίτες τρίτων χωρών που είτε έχουν αποκτήσει την άδεια διαμονής ψηφιακού νομά είτε διεκδικούν και επίσημα το εν λόγω «status», επιθυμώντας να ορίσουν την Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια ως τη νέα διεύθυνση εργασίας τους, από την οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως. Εάν σ’ αυτούς προστεθούν και οι Ευρωπαίοι ψηφιακοί νομάδες, που δεν χρειάζονται κάποια θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στη χώρα μας, τότε το νούμερο αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Οπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στην «Κ», που παρακολουθούν τις εξελίξεις, το ενδιαφέρον έχει μειωθεί σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας, καθώς η «έκρηξη» που παρατηρήθηκε έξι μήνες μετά την καθιέρωση της digital nomad visa το 2021, τώρα εξορθολογίζεται. «Πλέον θα γίνει σαφές πόσοι ψηφιακοί νομάδες έχουν πραγματικά πρόθεση να μείνουν στη χώρα», αναφέρουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που έχει στη διάθεσή της η «Κ», σήμερα υπάρχουν 242 ενεργές άδειες διαμονής διετούς διάρκειας για ψηφιακούς νομάδες και τα μέλη της οικογένειάς τους, ενώ 1.985 αντίστοιχες άδειες (μαζί με τα μέλη της οικογένειας των ψηφιακών νομάδων) παραμένουν σε εκκρεμότητα, μέχρι να επιλυθούν γραφειοκρατικά ζητήματα όπως οι φορολογικές διασταυρώσεις κ.λπ.

Ετσι, ο συνολικός αριθμός όσων διεκδικούν και τυπικά τον τίτλο του «ψηφιακού νομά» ή όσων έχουν ήδη αποκτήσει, ξεπερνάει τους 2.200. Σ’ αυτούς υπολογίζονται λίγες περιπτώσεις ανανέωσης της διετούς άδειας διαμονής. Κάποιες από τις αιτήσεις έχουν κατατεθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα αλλά και στα Χανιά, ένδειξη και του ενδιαφέροντος που επικρατεί για τους συγκεκριμένους προορισμούς.

Οι επίδοξοι ψηφιακοί νομάδες που εργάζονται εξ αποστάσεως, μπορούν να αποκτήσουν τη 12μηνη εθνική θεώρηση εισόδου (digital nomad visa), ενώ έπειτα μπορούν, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση διετούς άδειας διαμονής. Αυτό το καθεστώς επιλέγουν και όσοι πολίτες τρίτων χωρών ήρθαν στη χώρα μας ακόμη και ως τουρίστες για διάστημα 90 ημερών.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση visa στην Ελλάδα προέρχεται από πολίτες των ΗΠΑ αλλά και της Ρωσίας, που εξαιτίας και των κυρώσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία δεν μπορούν να στραφούν σε επενδυτικές κατηγορίες, όπως π.χ. golden visa.

«Αρκετές πολυεθνικές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους τους να υιοθετήσουν ένα work from anywhere μοντέλο. Δεν βλέπουμε λοιπόν να φθίνει η τάση αυτή, απλώς δεν έχει την ίδια εκρηκτική αύξηση που γνώρισε στην πανδημία, κάτι που είναι φυσιολογικό», εξηγεί ο Νίκος Διαμαντόπουλος, γενικός διευθυντής της Marketing Greece, η οποία έχει δημιουργήσει από τον Νοέμβριο του 2021 την πλατφόρμα workfromgreece.gr, παρέχοντας στους ψηφιακούς νομάδες πληροφορίες για τη ζωή τους στην Ελλάδα. «Το όφελος από την έλευση των ψηφιακών νομάδων είναι πως θα έρθουν και off season σε έναν προορισμό, καθώς θέλουν να ζήσουν την αυθεντικότητά του. Και αυτό είναι το αφήγημα που θέλουμε να χτίσουμε οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό, η διασπορά των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Τη δυναμική αυτή παρατηρεί ο ίδιος και μέσα από δράσεις που ήδη είναι σε εξέλιξη, όπως το Nomad Village in Central Greece. Μέσω αυτής δίνεται η ευκαιρία σε 13 ψηφιακούς νομάδες από διάφορες χώρες να εργαστούν για δύο εβδομάδες στο ιστορικό χωριό Κορυσχάδες της Ευρυτανίας, στο Καρπενήσι, περιοχή που συνήθως προσελκύει εσωτερικό τουρισμό.

Η Αθήνα

Παρά τις χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν την Αθήνα και τους κατοίκους της, από την καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, τον γηρασμένο στόλο των λεωφορείων μέχρι και τις προβληματικές υποδομές της, εντούτοις σε τελευταίες έρευνες η πρωτεύουσα «σκοράρει» ψηλά στις προτιμήσεις των ψηφιακών νομάδων.

Από υψηλόβαθμα στελέχη μέχρι και εργαζομένους που επιθυμούν να συνδυάσουν την εργασία με τις διακοπές (workation), η Αθήνα αποτελεί για αυτούς «μικρό παράδεισο». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας ακινήτων Savills, η πόλη κατατάσσεται στη λίστα με τις 25 κορυφαίες αγορές παγκοσμίως για την εγκατάσταση υψηλόβαθμων στελεχών που επιθυμούν να παρέχουν εξ αποστάσεως τις υπηρεσίες τους. Εάν και καταλαμβάνει την τρίτη θέση από το τέλος στην premium αυτή λίστα –πριν από την Τοσκάνη και μετά το Παλέρμο–, εντούτοις η θάλασσα, η σχετικά καλή ποιότητα ζωής, αλλά και τα ικανοποιητικά –για τα ξένα στελέχη πάντα– επίπεδα στις τιμές των ενοικίων, κατατάσσουν την Αθήνα ψηλά στις προτιμήσεις τους.

Στην ανάδειξη της Αθήνας ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για… workation κατέληξε και το βαρόμετρο «Work from Anywhere» της International Workplace Group (IWG), αξιολογώντας 30 πόλεις ως ιδανικούς προορισμούς. Η Βουδαπέστη, η Βαρκελώνη και το Ρίο ντε Τζανέιρο συνθέτουν τη χρυσή τριάδα της κατάταξης, με την Αθήνα να καταλαμβάνει την 25η θέση, μετά τις Βρυξέλλες και τη Σόφια και πριν από το Σίδνεϊ και το Λονδίνο.

Ανάμεσα στα δυνατά της σημεία είναι το κλίμα, ο πολιτισμός, η ευεξία, το μηνιαίο κόστος των μεταφορών που κινείται σε ανεκτά επίπεδα, ενώ στα τρωτά της σημεία είναι οι πολύ χαμηλές ταχύτητες του Ιντερνετ, αλλά και το σχετικά υψηλό μέσο κόστος διαβίωσης.