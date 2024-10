Νέα προτροπή Χατζηδάκη προς τις τράπεζες

Νέα προτροπή προς τις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειες απηύθυνε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα του Athens Innovation Forum 2024, καλώντας τες να διευρύνουν περαιτέρω τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αντιλαμβανόμενες, όπως είπε, ότι «λειτουργούν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας με συγκεκριμένες δυνατότητες και ότι οι υπερβολές βλάπτουν και τις ίδιες».

Η αναφορά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνδέεται με την καθιέρωση από την πλευρά των τραπεζών των συνδρομητικών πακέτων στις συναλλαγές που οδηγούν σε μια μηνιαία σταθερή χρέωση ενός λογαριασμού, εξασφαλίζουν ωστόσο εξοικονόμηση κόστους για κάποιον που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά κανάλια, όπως το ΑΤΜ, το internet ή το mobile banking για τις πληρωμές λογαριασμών ή τις μεταφορές χρημάτων. Το κόστος αυτό ποικίλλει ανά τράπεζα και ανά πακέτο και ξεκινάει από 1 ευρώ και φθάνει έως και τα 10 ευρώ για κάποιον που επιλέγει ένα αναβαθμισμένo πακέτο. Αντίστοιχα το όφελος ξεκινάει από 9,5 ευρώ και φθάνει έως και τα 52 ευρώ στην περίπτωση ενός full πακέτου. Εκτός από τις πληρωμές λογαριασμών και τις μεταφορές χρημάτων, οι πελάτες εξασφαλίζουν δωρεάν υπηρεσίες όπως η έκδοση ή η ανανέωση χρεωστικής κάρτας, οι ειδοποιήσεις για κινήσεις προϊόντων ή ακόμη και η έκδοση πιστωτικής κάρτας για τα πιο αναβαθμισμένα πακέτα συναλλαγών.

Στη βάση αυτής της λογικής η Εθνική Τράπεζα λανσάρισε πρόσφατα τον Λογαριασμό Προνομίων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να πραγματοποιούν με κόστος 1 ευρώ τον μήνα μια σειρά συναλλαγών όπως 4 πληρωμές λογαριασμών μέσω digital banking ή ΑΤΜ, 4 πάγιες εντολές, 1 εξερχόμενο έμβασμα μέχρι 5.000 ευρώ μέσω digital banking και 1 εισερχόμενο έμβασμα μέχρι 5.000 ευρώ, εξοικονομώντας έως και 9,5 ευρώ.

Τέσσερα πακέτα συναλλαγών με την επωνυμία My Advantage Banking (My Blue Advantage, My Silver Advantage, My Gold Advantage και My Platinum Advantage), έχει καθιερώσει η Eurobank με κόστος από 0,60 ευρώ για το βασικό πακέτο (για τους μισθοδοτούμενους και τους συνταξιοδοτούμενους στην Τράπεζα το πακέτο είναι δωρεάν). Η χρέωση κλιμακώνεται στα 2

ευρώ, 5 και 10 ευρώ τον μήνα ανάλογα με το πακέτο, ενώ το όφελος από την εξοικονόμηση χρημάτων ξεκινάει από 3 ευρώ (Blue), κλιμακώνεται στα 14 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 52 ευρώ τον μήνα για κάποιον που χρησιμοποιεί συχνά τον λογαριασμό του και επιλέξει το full πακέτο (Platinum) με τη χρέωση των 10 ευρώ τον μήνα.

Οφελος από 5,5 έως 21,8 ευρώ τον μήνα εξασφαλίζουν τα πακέτα myAlpha Benefit (Standard, Advanced και Premium) που διαθέτει η Alpha Bank και τα οποία επιβαρύνονται με χρέωση από 2 έως και 10 ευρώ τον μήνα, ενώ το πακέτο πληρωμών «εξόφΛΥΣΗ» της Τράπεζας Πειραιώς, με 10 ευρώ τον χρόνο δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του λογαριασμού να πραγματοποιεί έως 50 πάγιες εντολές και εντολές πληρωμής μέσω του e-banking της τράπεζας. Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς προσανατολίζεται στην αναβάθμιση των επιλογών που δίνει στους πελάτες της, εμπλουτίζοντας τις παροχές και τα πακέτα που διαθέτει με νέες υπηρεσίες συναλλαγών.