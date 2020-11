Πώς δοκιμάζει η Nissan τις βαφές των αυτοκινήτων της (βίντεο)

Μια πρωτότυπη πρακτική δοκιμής των βαφών της για τα αυτοκίνητά της εφαρμόζει η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan, βάζοντας σε μίνι πλυντήριο αυτοκινητάκια για να δει αν η βαφή τους αντέξει.

Σε μια διαδικασία που χωρίς αμφιβολία τραβά τα βλέμματα ακόμη και παιδιών προσχολικής ηλικίας, η εταιρία χρησιμοποιεί τις βαφές της σε μοντέλα των αυτοκινήτων της, μήκους όχι περισσότερου των 10 εκατοστών, με σκοπό να δοκιμάσει την αντοχή των χρωμάτων της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο της αυτοκινητοβιομηχανίας που δημοσιεύει το Business Insider, τα αυτοκινητάκια δέχονται πρώτα κάποια υλικά πάνω τους, όπως χώμα και καθαριστικές ύλες, που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη βαφή τους.

Nissan is using a mini car wash to test paint durability pic.twitter.com/psQ26RXkAT

— Business Insider (@businessinsider) November 3, 2020