10 Social Media Awards για την Digital Minds

Η Digital Minds ξεχώρισε και στα φετινά Social Media Awards, αποσπώντας 10 βραβεία για τις καμπάνιες κορυφαίων brands (Nestle, Cosmote, Coca Cola, Germanos, MARS) συνδυάζοντας δημιουργικότητα, υψηλού επιπέδου παραγωγή, ποιοτική ανάλυση δεδομένων και πρωτοποριακές πρακτικές marketing.

Στο σύνολο των σημαντικών διακρίσεων, ξεχωρίζουν οι βραβεύσεις για την καλοκαιρινή digital καμπάνια του brand Nescafé Frappé (Platinum / Best Of YouTube Innovation & Gold / Best Of YouTube Communication) και η βράβευση του 2ου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Σ’ Αγαπώ Μ’ Αγαπάς» της Cosmote (Gold / Best Of YouTube | Innovation).

Η Digital Minds αποτελεί μία από τις top 100 digital media εταιρείες παγκοσμίως σε επίπεδο παρακολούθησης video content. Το περιεχόμενό της ξεπερνά τα +45Β Video Views και το παρακολουθούν περισσότεροι από +80Μ subscribers.

Η τεχνολογία και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της προσδιορίζουν έναν νέο τρόπο με τον οποίο παράγεται, διαχειρίζεται και προωθείται το online video content, σε συνεργασία με digital creators και καινοτόμα brands.

