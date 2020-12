Πώς να δέσουμε τα παιδιά στο καρεκλάκι του αυτοκινήτου μαζί με το μπουφάν τους (βίντεο)

Τη λύση για να χωρούν τα μικρά παιδιά με το μπουφάν τους στο καρεκλάκι του αυτοκινήτου βρήκε μια Αμερικανίδα μητέρα.

Όσοι έχουν προσπαθήσει να φορέσουν στα παιδιά τους τη ζώνη στο καρεκλάκι τους όταν φορούν και μπουφάν κατανοούν αμέσως το πρόβλημα. Τα καρεκλάκια έχουν προδιαγραφή για ένα συγκεκριμένο εύρος μεγέθους των παιδιών με τα ρούχα τους, άρα η ζώνη δε φτάνει να καλύψει και τα χοντρά τζάκετ που απαιτούνται τον χειμώνα σε κρύες περιοχές.

Ωστόσο η Ντάλια Ρέζικ, από το Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, μετέτρεψε το πρόβλημα σε επαγγελματική ευκαιρία, κάνοντας την ευρεσιτεχνία της καριέρα.

Η 44χρονη κα Ρέζικ σκέφθηκε ότι αν το σημείο όπου κλείνει η ζώνη είναι προσωρινά ελεύθερο θα είναι εύκολο να δεθεί το παιδί, άρα η λύση είναι στο να κλείνει το μπουφάν από πάνω από τη ζώνη.

This New Hampshire mom’s invention is now helping parents across the country. https://t.co/Xc3Zk9arCv pic.twitter.com/3eWu4TKk9n

— ABC News (@ABC) December 16, 2020