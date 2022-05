Μεθοδολογία, Διαδικασία και Δεδομένα της Έρευνας

Για 20ή συνεχόμενη χρονιά το Great Place to Work® δημοσιεύει τη λίστα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η λίστα και η κατάταξη των εταιρειών προκύπτει μετά την αξιολόγηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος μέσα από μια εμπεριστατωμένη έρευνα με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του Great Place to Work®. Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place to Work® Hellas και στην αξιολόγηση των εταιρειών συμμετέχει το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας του ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece.

Η συμμετοχή των εταιρειών στην έρευνα είναι εθελοντική. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος στη χώρα μας, γίνονται γνωστά με το όνομα λίστα «Best WorkplacesΤΜ» και δημοσιεύονται κάθε χρόνο σε ειδικό αφιέρωμα.

Υποψήφιες είναι όλες οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη χρονιά να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν το εργασιακό τους περιβάλλον, διερευνώντας τις γνώμες και απόψεις των εργαζομένων τους.

Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τρεις κατηγορίες εταιρειών ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους: Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η δεύτερη τις 10 με 50-250 εργαζομένους και η τρίτη 5 εταιρείες με 20-49 εργαζομένους.

Η επιλογή και κατάταξη των εταιρειών διενεργείται μέσα από δύο άξονες αξιολόγησης:

Α) τις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων της κάθε εταιρείας σε ένα ειδικά μελετημένο ερωτηματολόγιο 60 κλειστών και δύο ανοικτών ερωτήσεων ελεύθερου σχολιασμού (Trust Index©),

Β) τις πολιτικές και τις πρακτικές διοίκησης που εφαρμόζει η εταιρεία και καταγράφονται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο (Culture Audit®).

Η σύνθεση των δύο ανωτέρω αποτελεσμάτων καθορίζει την τελική κατάταξη των εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης είναι ότι οι απαντήσεις των εργαζομένων (Trust Index©) έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα (κατά τα δύο τρίτα) στην τελική βαθμολογία.

Η ερευνητική διαδικασία εξετάζει και αξιολογεί τις παρακάτω 5 βασικές παραμέτρους του εργασιακού περιβάλλοντος όπως καθορίζονται από τη μεθοδολογία του Great Place to Work®.

1. Την Αξιοπιστία της Διοίκησης:

• Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση.

• Αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων.

• Ακεραιότητα, τιμιότητα και ηθική συμπεριφορά των Διοικούντων.

2. Τον Σεβασμό προς τους εργαζομένους:

• Υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη.

• Συνεργασία και εμπλοκή των εργαζομένων σε αποφάσεις.

• Φροντίδα και προσωπικό ενδιαφέρον.

3. Το αίσθημα Δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία:

• Ισοτιμία και αίσθημα δικαίου.

• Αντικειμενικότητα και αμεροληψία σε προσλήψεις και προαγωγές.

• Κοινωνική δικαιοσύνη, απουσία διακρίσεων.

4. Την Υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι:

• Προσωπική συμμετοχή και συνεισφορά στα αποτελέσματα.

• Ικανοποίηση από τους στόχους της ομάδας.

• Υπερηφάνεια για τα προϊόντα και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.

5. Τη Συντροφικότητα που αναπτύσσεται:

• Άνεση, οικειότητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους συναδέλφους.

• Φιλόξενη, ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα.

• Κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης και κοινότητας μέσα στην εταιρεία.

Επιπρόσθετα το μοντέλο ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (FOR ALL MODEL) του Great Place to Work® ελέγχει μέσα από τις δημογραφικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου κατά πόσο όλα τα ανωτέρω απευθύνονται και αγγίζουν ΟΛΟΥΣ τους εργαζομένους στην επιχείρηση και εάν υπάρχει συνοχή και συνέπεια στα αποτελέσματα μεταξύ ατόμων διαφορετικών φύλων, ηλικιών, παλαιότητας, ιεραρχίας και θέσης μέσα στην εταιρεία.

Μια εταιρεία επιβάλλεται να είναι ένας εξαιρετικός εργασιακός χώρος για όλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και τι κάνουν, και να αξιοποιεί την ευφυΐα, τις δεξιότητες και το πάθος όλων των ατόμων στον οργανισμό.

Οι εταιρείες που προάγουν μια κουλτούρα καινοτομίας η οποία προέρχεται από ΟΛΟΥΣ, δημιουργούν περισσότερες και υψηλής ποιότητας προτάσεις και ιδέες, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ταχύτητα στην εφαρμογή τους και επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Οι εταιρικές αξίες δεν είναι λέξεις γραμμένες στους τοίχους ή στον ιστότοπο της επιχείρησης, αλλά οι εργαζόμενοι τις βιώνουν πραγματικά στην καθημερινότητά τους.

Μια αποτελεσματική ηγετική ομάδα έχει μια συναισθηματική σχέση με τους ανθρώπους και την κουλτούρα της εταιρείας, καθώς επίσης και την ικανότητα να δημιουργεί μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης.