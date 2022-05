ATOS Greece: Κουλτούρα συνεργασίας

BEST WORKPLACES 2022



Η Atos είναι κορυφαία εταιρεία στον ψηφιακό μετασχηματισμό με ιστορία που εκτείνεται πάνω από έναν αιώνα. Κάθε μέρα 110.000 εργαζόμενοι σε 73 χώρες αναπτύσσουν και εφαρμόζουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό των πελατών τους και αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Η Atos είναι ο Παγκόσμιος Συνεργάτης Πληροφορικής για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

• Πλήθος μηχανισμών που μετρούν και διασφαλίζουν τις ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες διαφορετικών ομάδων (π.χ. γονείς, γυναίκες, άτομα με αναπηρία), καθώς και το feedback του προσωπικού (LEAP team), Skills Acquisition & Development Plan, Annual Training Plan, Welcome Back Mommy Program, Career Path, Different Talent Management Programs, Innovation Week, Your HR Time…

• «Skills Acquisition & Development Plan». Η εταιρεία διαπνέεται από ένα κλίμα συνεργασίας και διαρκούς αυτοβελτίωσης, που προκύπτει μέσα από καλά δομημένους μηχανισμούς ανάπτυξης των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και τα προσωπικά επαγγελματικά πλάνα του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά.

• Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε διατμηματικές ομάδες καινοτομίας που είναι ανοιχτές προς όλους και δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα (χρηματικά βραβεία, εορτασμός και εσωτερική αναγνώριση των συμμετεχόντων σε επιτυχημένα projects): Hackathlons, SPOT Awards, Accolades Scheme, Referrals.

• Mentorship program: Σε κάθε εργαζόμενο ορίζεται ένας μέντορας (φίλος). Η ευθύνη του μέντορα είναι να βοηθά τον εργαζόμενο σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί τις πρώτες μέρες. Ο μέντορας θα κανονίσει επίσης μια συνάντηση ομάδας ή ένα γεύμα για να καλωσορίσει τον νέο συνάδελφο.

Η άποψη των αξιολογητών

Η εταιρεία αποτελεί ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον με μια ξεκάθαρη κουλτούρα αυτοβελτίωσης και ουσιαστικής υποστήριξης των εργαζομένων. Δίνει όλα τα εφόδια στον καθένα ξεχωριστά για να αναπτυχθεί. Η καινοτομία είναι μέρος της κουλτούρας της εταιρείας, ενώ οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται με κίνητρα να συμμετάσχουν σε διατμηματικές ομάδες καινοτομίας που είναι ανοιχτές προς όλους.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Η διοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να βελτιωθεί η εταιρεία. Από το εργασιακό περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τις εκδηλώσεις, την αναγνώριση, την καινοτομία, είναι πραγματικά τόσο πολλά αυτά που γίνονται, που σχεδόν δεν τα προλαβαίνουμε. Συνεχίστε έτσι.

96% δηλώνουν: «Έχω τη δυνατότητα να παίρνω άδεια από την εργασία μου όποτε το χρειάζομαι».

Ανθρωποκεντρική καινοτομία

Στην Atos Ελλάδος, βασικοί πυλώνες της στρατηγικής και της κουλτούρας μας είναι η καινοτομία, η ισορροπία εργασιακής – προσωπικής ζωής, η συμπερίληψη, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο υπάρχει χώρος για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Η καινοτόμα κουλτούρα μας είναι εμφανής στην ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικών λύσεων, αλλά και στη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποί μας είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κι αυτό διαμορφώνει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στον χώρο της τεχνολογίας. Επενδύουμε διαρκώς σε τομείς που ενισχύουν την εκπλήρωση των ατομικών φιλοδοξιών των εργαζομένων μας, αναπτύσσοντας έτσι τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα προσελκύουμε και τα κορυφαία ταλέντα της αγοράς. Η Atos Ελλάδος ενισχύει περαιτέρω την κοινωνική της υπευθυνότητα μέσω των παγκόσμια αναγνωρισμένων υπηρεσιών της στον τομέα του Public Safety, οι οποίες εξασφαλίζουν σύγχρονες και αποτελεσματικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις, ικανές να ανταποκριθούν σε έκτακτες συνθήκες. H τρίτη κατά σειρά πιστοποίησή μας ως Great Place to Work, καθώς και η ανάδειξή μας στα Top 10 Best Workplaces για δεύτερη συνεχή χρονιά έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι o σεβασμός, η αξιοκρατία, η ανοιχτή επικοινωνία και η δέσμευση για διαρκή βελτίωση αποτελούν τα εφόδιά μας.