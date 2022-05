ΧΜ: Καινοτομία σε όλα τα επίπεδα

Η ΧΜ ασχολείται με χρηματοοικονομικά και επενδύσεις, απασχολεί 650+ εργαζομένους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε 6 χώρες. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Κύπρο. Με πάνω από 5.000.000 πελάτες από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει σήμερα εξελιχθεί σε μια μεγάλη διεθνή εταιρεία επενδύσεων.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

• ΧΜ Innovation lab: Ένα εργαστήριο που δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους να αναπτύξουν και να πειραματιστούν με νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες, καινοτόμες λύσεις και να αναπτύξουν πρότυπα για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους (Αίθουσες συνεδριάσεων με σύγχρονο εξοπλισμό και διαδραστικούς πίνακες, αίθουσες ψυχαγωγίας, το El toro roof bar, stand up working stations, άνετα καθιστικά).

• Προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης: συνεργασίες με διεθνείς εκπαιδευτικούς κολοσσούς, όπως η Amazon, PWC Academy, Udemy κ.λπ. Συνδρομές σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms, e-business reviews, journals, professional magazines, MOOCS κ.λπ.)

• Αναγνώριση και επιβράβευση: ποικιλόμορφη και συνδυάζεται με ανταγωνιστικούς μισθούς, μπόνους (ετήσια, ανά project, κ.ο.κ.), βραβεία, εξατομικευμένα δώρα με βάση τις ατομικές προτιμήσεις και χόμπι, μεγάλα πάρτι και εκδηλώσεις, τιμητικές πλακέτες, κουπόνια διαφόρων ειδών, team-building activities, διαμονές σε ξενοδοχεία, ταξίδια, εκπτωτική κάρτα για όλους, συμμετοχή σε ένα από τα διεθνή gala του οργανισμού στην Ασία, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλα πολλά.

• «Unleashing the power of our team» είναι ένα workshop με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής και ομαδικής κατανόησης, τη βελτίωση των πρακτικών επικοινωνίας, την ενίσχυση της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας.

• Big, Fair, Human. Οι Εταιρικές αξίες: Μεγάλος, Δίκαιος, Ανθρώπινος Οργανισμός.

Η άποψη των αξιολογητών

Είναι μια εταιρεία που έχει στρατηγική ευελιξία, την ενδιαφέρει η συνεργασία μεταξύ των ομάδων, παρέχει αναγνώριση, επιβράβευση και ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Προσφέρει δυνατότητες για ανάπτυξη της καινοτομίας και κρατάει προτάσεις των υπαλλήλων για μελλοντική χρήση όταν δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Δίνει βάση στο well-being και στην εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

• Στην ομάδα μου, όλοι ταιριάζουμε τέλεια ο ένας με την προσωπικότητα του άλλου και είναι πραγματικά διασκεδαστικό να δουλεύουμε μαζί. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά έξτρα εδώ που σπάνια μπορείς να βρεις σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα.

• Αυτή η εταιρεία προωθεί πραγματικά την έννοια του «ομαδικού πνεύματος» όσο καμία άλλη.

95% δηλώνουν: «Η διοίκηση αναγνωρίζει την καλή δουλειά και την παραπάνω προσπάθεια».

Οι άνθρωποί μας και η κουλτούρα μας είναι η εγγύηση της επιτυχίας μας!

Με πάνω από 5.000.000 πελάτες από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη και καθιερωμένη διεθνή εταιρεία επενδύσεων και σε έναν πραγματικό ηγέτη του κλάδου. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που θέσαμε υποψηφιότητα στα Best WorkPlaces και είμαστε πολύ περήφανοι για την κατάκτηση της 1ης θέσης.



Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού μας σχεδιασμού και της κουλτούρας μας, θέτοντας τους ανθρώπους μας στην κορυφή. Σε μια δύσκολη εποχή στην οποία όλοι δοκιμαστήκαμε, καταφέραμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς υιοθετώντας νέες πρακτικές και συνεχίζοντας να παρέχουμε ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας.

Χτίσαμε ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους μας, στοχεύσαμε στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και δημιουργήσαμε μια μεγάλη και δυνατή ομάδα. Γίναμε μια οικογένεια και φτάσαμε στην κορυφή. Η διαπίστευση έρχεται ως απόδειξη ότι η XM είναι πράγματι ένας εργοδότης επιλογής.

Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας! Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτούς και να τους παρέχουμε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.