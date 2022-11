Διπλή διάκριση για την Costa Navarino στα World Golf Awards

Δύο παγκόσμιες διακρίσεις έλαβε η Costa Navarino στα World Golf Awards 2022 που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο ‘World’s Best Emerging Golf Destination’, καθώς και το βραβείο ’World’s Best New Golf Course’ για το International Olympic Academy Golf Course στην περιοχή Navarino Hills.

Η βράβευση ως ‘World’s Best Emerging Golf Destination’ αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς επένδυσης στην ανάπτυξη ενός προορισμού γκολφ υψηλών προδιαγραφών, τοποθετώντας τη Μεσσηνία ανάμεσα στις κορυφαίες προτιμήσεις των γκολφέρ ανά τον κόσμο. Σε συνέχεια και της φετινής έναρξης λειτουργίας των δύο νέων γηπέδων στην περιοχή Navarino Hills, η Costa Navarino διαθέτει πλέον τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών, που βρίσκονται σε απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους.

Το International Olympic Academy Golf Course -αποτέλεσμα της συνεργασίας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή- που βραβεύτηκε ως ’World’s Best New Golf Course’, έχει σχεδιαστεί από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters, José María Olazábal. Βρίσκεται σε μία μαγευτική τοποθεσία, με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και αποτελεί μέρος της νέας περιοχής Navarino Hills, μαζί με το γήπεδο The Hills Course.

Ο Chris Frost, Διευθύνων Σύμβουλος των World Golf Awards, δήλωσε: «Είναι σπάνιο ένας γκολφικός προορισμός να αναπτύσσεται με τον τρόπο που το έχει καταφέρει η Costa Navarino. Τα υπέροχα γήπεδα γκολφ καθώς και συνολικά οι εγκαταστάσεις που προσφέρει ο προορισμός, είναι παγκοσμίου κλάσης. Πιστεύω ότι βιώνουμε μια συναρπαστική περίοδο ανάπτυξης του γκολφικού τουρισμού σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία του».

Ο Nuno Sepulveda, Γενικός Διευθυντής Costa Navarino Golf, τόνισε κατά την παραλαβή των βραβείων: «Αυτή η βράβευση έρχεται να επισφραγίσει τη δουλειά και το πάθος μας για την Costa Navarino, καθώς και τη συνεχή δέσμευσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και εμπειρίες στους επισκέπτες μας. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι για αυτά τα διεθνή βραβεία και ανυπομονούμε να μοιραστούμε την ιστορία της Costa Navarino με την παγκόσμια γκολφική κοινότητα και τα επόμενα χρόνια».

Η διπλή βράβευση της Costa Navarino στα World Golf Awards έρχεται σε μια χρονιά- ορόσημο για τον προορισμό, κατά την οποία -πέραν των δύο νέων γηπέδων- ξεκίνησε και η λειτουργία του ξενοδοχείου W Costa Navarino, στην περιοχή Navarino Waterfront.

Επιπλέον, μέσα στο 2023 αναμένεται η λειτουργία του ξενοδοχείου Mandarin Oriental, Costa Navarino στην περιοχή Navarino Bay, καθώς και η Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά, happenings και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο των φετινών διεθνών επιβραβεύσεων για την Costa Navarino, συμπεριλαμβάνεται η 1η θέση στην κατάταξη «Top 100 Resorts in Continental Europe» του βρετανικού Golf World. Επιπλέον, ο προορισμός απέσπασε πρόσφατα το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Μείωση των Πλαστικών Απορριμμάτων στο Περιβάλλον» των WTM World Responsible Tourism Awards, ενώ τα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort αναδείχθηκαν ως τα κορυφαία ελληνικά ξενοδοχεία στην κατηγορία “Hotels & Resorts: Readers’ Choice Awards 2022” του καταξιωμένου Condé Nast Traveller.