Kaizen Gaming: Πρωτοπορία και ανάπτυξη

Η Kaizen Gaming είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες GameTech στον κόσμο. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 13 χώρες μέσα από δύο brands: Stoiximan (Ελλάδα, Κύπρος) και Betano (Πορτογαλία, Βραζιλία, Ρουμανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Χιλή, Περού, Εκουαδόρ, Καναδά και Νιγηρία). Με κέντρο το υπερσύγχρονο Kaizen Campus στην Αθήνα, τεχνολογικό hub στη Λισαβόνα και επιπλέον γραφεία σε Βουκουρέστι, Σόφια και Πράγα, η εταιρεία απασχολεί διεθνώς πάνω από 1.900 εργαζομένους, 31 διαφορετικών εθνικοτήτων, και διατηρεί έναν πολύ ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, στοχεύοντας να δημιουργήσει 1.000 ακόμα θέσεις εργασίας μέσα στο 2023.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Βασικό συστατικό της επιτυχίας της εταιρείας, πέρα από την τεχνολογική καινοτομία, συνιστά η σταθερή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το πλούσιο πακέτο των παροχών της περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους και την οικογένειά τους, επίδομα διατροφής, 1.000 € επιπλέον παροχή σε είδος για όλους τους εργαζομένους για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους ζωής λόγω πληθωρισμού, υβριδικό μοντέλο εργασίας 3 μέρες στο γραφείο και 2 στο σπίτι, επίδομα σε περίπτωση πρόσληψης ατόμων που συστήθηκαν από εργαζομένους στο πλαίσιο ενός δομημένου προγράμματος referral κ.ά.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια στοχοθετημένη στρατηγική εμπειρίας εργαζομένων (employee experience), με βασικούς πυλώνες τη συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία, τις ενέργειες και τα δρώμενα για την αναβάθμιση του ευ ζην τους (well-being) και το team-building, τις πολιτικές ποικιλομορφίας, ενσωμάτωσης και δικαιοσύνης, και τις επιπλέον μισθολογικές και μη παροχές.

Τέλος, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και απεριόριστη χρήση πλατφόρμας online learning. Όσοι διοικούν ομάδες συμμετέχουν στο Leadership Academy, όπου μπορούν να αναπτυχθούν, να εξελίξουν τόσο τα δικά τους skills όσο και των ανθρώπων που διοικούν, διασφαλίζοντας ότι θα αποτελούν παράδειγμα και θα παραμείνουν δίκαιοι χτίζοντας την αίσθηση του ανήκειν με τις ομάδες τους.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Στη μέχρι τώρα πορεία μου πρώτη φορά βρίσκομαι σε έναν οργανισμό που σέβεται όντως τον άνθρωπο και έχει ξεκάθαρα ανθρωποκεντρικό πρόσημο, με πράξεις και ουσιαστική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και όχι επιφανειακά.

95% δηλώνουν ότι «Όταν πρωτοξεκινήσεις δουλειά εδώ, σε κάνουν να αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος».

Ένα κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον

Σε κλίμα χαράς και διάχυτου ενθουσιασμού λάβαμε φέτος την 5η θέση στα Best Workplaces Hellas 2023, μετά την κατάκτηση της 9ης θέσης στα Best Workplaces in Europe το 2021. Μια τέτοια αναγνώριση οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ίδια μας την ομάδα. Το όραμά μας να προσφέρουμε σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους μας μια θαυμάσια εργασιακή εμπειρία αποδίδει καρπούς. Καθώς «μεγαλώνουμε» και επεκτεινόμαστε σε νέες χώρες, προτεραιότητά μας καθίσταται η δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, βασισμένου στους πυλώνες της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών. Έχοντας ξεπεράσει τους 1.900 εργαζομένους, φροντίζουμε όλοι να αισθάνονται μοναδικοί και να αναγνωρίζονται για τη συμβολή τους. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία, την εργασιακή μάθηση, τη δίκαιη εξέλιξη και την έμπνευση, και είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα μας θα συνεχίσει να οδηγεί την Kaizen Gaming σε όλο και μεγαλύτερες νίκες.