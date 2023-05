ATOS Greece: Ισότιμη εξέλιξη

Η Atos είναι παγκόσμιος ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με 112.000 εργαζομένους σε 71 χώρες, οι οποίοι αναπτύσσουν και εφαρμόζουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που υποστηρίζουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό των πελατών τους και αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Σκοπός της Atos είναι να βοηθήσει στον σχεδιασμό του μέλλοντος της πληροφορικής.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο (πληροφορική/τεχνολογία), η Atos αποδεικνύει ότι είναι στρατηγική της επιλογή η ισότιμη ανάπτυξη χωρίς στερεότυπα. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη στη γυναικεία ηγεσία με προγράμματα όπως: InspirAtos, «UCC Superheroes» (dedicated to women), New hires jobs café for women.

Επιπλέον, λειτουργεί προληπτικά στην οριοθέτηση της βίας και της κακοποίησης στον χώρο εργασίας («Respect of boundaries and prevention of violence and harassment»), καθώς και στις νομικές συνέπειες της παρενόχλησης στην εργασία.

Ένα επιπλέον στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει είναι οι δύο επιλογές καριέρας με προοπτικές εξέλιξης εντός της εταιρείας, Expert Path και Management Path.

Σε συνεργασία με την «Bike2Work», για να ενισχύσουν τη χρήση ποδηλάτων στη μεταφορά των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, η εταιρεία φρόντισε να υπάρχουν όλες οι διευκολύνσεις που χρειάζονται ώστε να κάνουν οι εργαζόμενοι μεταφορικό τους μέσο το ποδήλατο (Lockers, parking, ντους κ.λπ.).

H Atos προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο με επιπρόσθετες των συνηθισμένων παροχές. Έχει καθιερώσει την Atos Day, μία επιπλέον ημέρα άδειας για όλους πριν ή μετά από μια αργία. Έξι επιπλέον αναρρωτικές ημέρες άδειας χωρίς βεβαίωση γιατρού, με πλήρεις αποδοχές. Οκτώ επιπλέον ημέρες άδειας για νέους μπαμπάδες (22 στο σύνολο), άδεια μετ’ αποδοχών για φροντίδα παιδιών όταν είναι άρρωστα και μία επιπλέον ημέρα άδειας για μονογονεϊκές οικογένειες. Share Program: Κάθε ένα-δύο χρόνια οι εργαζόμενοι μπορούν να αγοράσουν μετοχές με έκπτωση 20%. Τέλος, παρέχονται ασφάλεια για απώλεια εισοδήματος από μακρά περίοδο ασθένειας, οδοντιατρική και οφθαλμολογική (σκελετό, φακούς) κάλυψη, φαρμακευτικά κόστη και ετήσιο check-up.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή την εταιρεία καθορίζουν την κουλτούρα της, χαράζουν την πορεία της και την έχουν κάνει ένα υπέροχο μέρος για να εργάζεται κανείς.

Ο εργαζόμενος δεν νιώθει ότι υπάρχει πίεση, νιώθει ελεύθερος να εκφραστεί και να αναπτυχθεί.

92% δηλώνουν ότι «Μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στον χώρο εργασίας μου».

Στοχεύοντας ψηλότερα

Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια μετά την 3η συνεχή ανάδειξή μας στα Top 10 Best Workplaces και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ικανοποίησης των ανθρώπων μας. Θέσαμε ως στρατηγική μας προτεραιότητα την αύξηση της επιχειρηματικής αξίας, μέσα από τη διαρκή ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής μας κουλτούρας και τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων μας. Παρά τις προκλήσεις του κλάδου της τεχνολογίας, για εμάς η διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί βασικό γνώμονα επιλογής πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότητας και της συμπερίληψης, διατηρούμε μηδενικό μισθολογικό χάσμα μεταξύ φύλων, διασφαλίζουμε την παρουσία γυναικείου πληθυσμού σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, παρέχουμε επιπλέον ημέρες άδειας, ιδιαίτερα στους νέους γονείς, ενισχύοντας την καλύτερη κατανομή των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ φύλων. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Συνεχίζουμε θέτοντας ακόμα υψηλότερους στόχους!