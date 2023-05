Bluegr Hotels & Resorts: Αστέρια που λάμπουν

BEST WORKPLACES 2023

Η bluegr Hotels & Resorts δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στον κλάδο της Φιλοξενίας, με 5 ξενοδοχειακές μονάδες σε μοναδικές τοποθεσίες σε Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο. Η bluegr Hotels & Resorts στοχεύει να διαφοροποιήσει την έννοια των πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα και να καταπλήξει τους φιλοξενουμένους της με εξατομικευμένες εμπειρίες σε ένα αυθεντικό και ζεστό περιβάλλον, εμπνευσμένης αισθητικής και αρχιτεκτονικής. Το όραμα της εταιρείας είναι να παρέχει άριστη φιλοξενία, να επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να εμπνέει τις επόμενες γενιές, ενώ παράλληλα να φροντίζει για τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Η στρατηγική της bluegr απορρέει από το καινοτόμο επιχειρησιακό μοντέλο Star Model Management System, όπου μέσω ενός πλέγματος βασικών πεδίων, διαδικασιών, δεικτών και δράσεων ευθυγραμμίζονται όλα τα τμήματα σε έναν κοινό στόχο, την επίτευξη της αποστολής και του οράματος της εταιρείας, με τους ανθρώπους της να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει έναν εσωτερικό μηχανισμό αυτοβελτίωσης, για τον οποίο έχει βραβευθεί σε διεθνές επίπεδο.

Κάθε χρόνο η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσιάζει ένα πλάνο και ένα ημερολόγιο με δράσεις που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και την κουλτούρα της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης, δράσεις για την ενίσχυση της ομαδικότητας, δράσεις επιβράβευσης, όπως επίσης και συμμετοχή σε ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων.

Η blueGR Hotels & Resorts έχει καθιερώσει καινοτόμα προγράμματα και θεσμούς επιβράβευσης του προσωπικού της σε συνάρτηση πάντα με τις Αξίες και τα Πιστεύω της, όπως «b-IG Idea Generation», «Culture Ambassadors», «Employee and Team of the Month», για να αναγνωρίσει και να προβάλει τους υπαλλήλους και τις ομάδες που αποδίδουν εξαιρετικά καλά, προσφέρουν άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας με ομαδικότητα, μεράκι και υπευθυνότητα, κάνοντας καθημερινά τις Αξίες και τα Πιστεύω πράξη.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Λειτουργούμε σαν ομάδα σε όλα τα επίπεδα, με απώτερο σκοπό να καταπλήξουμε τους πελάτες μας με προσωποποιημένες εμπειρίες σε ένα βιώσιμο, αυθεντικό και ζεστό περιβάλλον.

Δέσμευση στην Αριστεία ως τρόπο σκέψης και πράξης.

94% δηλώνουν ότι «Αισθάνομαι περήφανος/η όταν βλέπω όλα όσα έχουμε πετύχει».

Ενωμένοι προς έναν κοινό στόχο

Είμαστε πολύ περήφανοι για το ήθος, το πάθος και το μεράκι των 450 και πλέον εργαζομένων μας, που μας φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στο όραμα για καινοτομία και βιωσιμότητα στη φιλοξενία. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις το στοίχημα της ικανοποίησης και διατήρησης των εργαζομένων σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους εύρεσης προσωπικού, όμως το χαμόγελο και η μακρόχρονη αφοσίωση των ανθρώπων μας είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Η διάκριση στο Great Place to Work® επιστεγάζει προσπάθειες πολλών ετών και επιβεβαιώνει πως μόνο όταν ανταποδίδεις την αφοσίωση των ανθρώπων σου χτίζεις σπουδαία και ουσιαστική σχέση μαζί τους. Η δέσμευσή τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη διαφάνεια και στις Αξίες μας, που γίνονται πράξη καθημερινά. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ το Ταξίδι προς την Αριστεία. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους.