Bristol-Myers Squibb: Εξέλιξη και καινοτομία

Η Bristol-Myers Squibb είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία με περισσότερα από 60 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η οποία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων για ασθενείς με σοβαρές χρόνιες παθήσεις. Το χαρτοφυλάκιό της βελτιώνει την υγεία και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ασθενών σε όλο τον κόσμο με ακάλυπτες ανάγκες σε συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες, τη θαλασσαιμία, τη μυελοΐνωση, την καρδιολογία, την ψωρίαση, την πολλαπλή σκλήρυνση και τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Στο πλαίσιο προαγωγής της συμμετοχικότητας, η εταιρεία έχει θεσπίσει στην Ελλάδα το Youth on Board, ένα συμβουλευτικό όργανο το οποίο αποτελείται από millennials και έχει την αρμοδιότητα να προτείνει ιδέες, πρωτοβουλίες και έργα στο Leadership Team, καθώς και να υλοποιεί το ίδιο πολλά από αυτά.

Ομάδες PBRG (κοινότητες της εταιρείας) ευθυγραμμίζονται και υπηρετούν πολυεπίπεδα τη διάσταση της ποικιλομορφίας, με σκοπό να παρέχουν επιχειρηματική, εκπαιδευτική και πολιτιστική προστιθέμενη αξία. Ενδεικτικά:



Β-ΝΟW (BMS Network of Women) προάγει τον ισότιμο ρόλο των γυναικών, CLIMB (Cultivating Leadership and Innovator for Millennials and Beyond) εστιάζει στην ανάπτυξη ταλέντων, αξιοποιώντας την ενέργεια και την επιρροή της επόμενης γενιάς.

Global Shutdown: Διεθνής πρακτική της εταιρείας βάσει της οποίας κλείνουν τα γραφεία παγκοσμίως χωρίς να χρεωθούν οι ημέρες άδειας στους εργαζομένους, ως αναγνώριση της προσπάθειας, της αφοσίωσης και των αποτελεσμάτων τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Well-being, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν καθημερινά δωρεάν πρόσβαση σε σαλάτες, φρούτα και μια ποικιλία καφέδων και ροφημάτων. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν γεύματα ανάμεσα σε ένα μενού ποικίλων επιλογών, με επιδότηση της επιχείρησης κατά 50%, σε έναν ιδιαίτερα φροντισμένο με μουσική και τηλεοπτικούς δέκτες χώρο.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Σεβασμός σε όλους τους υπαλλήλους και δίκαιη μεταχείριση. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ιδιαίτερες παροχές, διοργάνωση πλείστων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης των Ελλήνων πολιτών σε θέματα καρκίνου. Η BMS είναι μια εταιρεία με όραμα και υψηλές αξίες. Είναι τιμή μου να εργάζομαι σε αυτήν.

99% δηλώνουν ότι «Θεωρώ ότι οι πελάτες μας θα αξιολογούσαν τις υπηρεσίες που παρέχουμε ως “εξαιρετικές”».

Η εμπιστοσύνη ως βάση ανάπτυξης

H διάκριση της Bristol Myers Squibb όχι μόνο στη δεύτερη θέση του θεσμού στην κατηγορία μας, αλλά και στην πρώτη θέση του Great Place to Work for Women είναι παραπάνω από τιμητική. Πίσω από αυτές τις διακρίσεις βρίσκεται μία λέξη που απαιτεί λίγα λόγια, αλλά πολλές πράξεις. Είναι η εμπιστοσύνη που χτίζουμε κάθε μέρα με τους εργαζομένους μας. Αφήνουμε ζωτικό χώρο για νέες ιδέες, επιβραβεύουμε κάθε προσπάθεια, εγγυόμαστε την αξιοκρατία, κάνουμε πράξη την ενδυνάμωση των γυναικών στελεχών μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι φετινές διακρίσεις μας είναι αφιερωμένες στους εργαζομένους μας, στους μοναδικούς ανθρώπους, επιστήμονες και επαγγελματίες που δεν ακολουθούν απλώς τις αλλαγές, αλλά τις προκαλούν και τις μετασχηματίζουν σε ευκαιρίες για το μέλλον τους, την εταιρεία και την κοινωνία.