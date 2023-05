Bausch+Lomb Greece: Υγεία στο γραφείο

BEST WORKPLACES 2023

Η πολυεθνική φαρμακευτική Bausch+Lomb, λειτουργώντας από το 2005 στην Ελλάδα, παράγει και εμπορεύεται ένα ευρύ φάσμα επώνυμων φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή (OTC), συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων, στους τομείς της υγείας των ματιών και της γενικής υγείας, σε περισσότερες από 100 χώρες. Παγκοσμίως, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο που αφορά την υγεία των ματιών, καινοτομώντας από το 1853.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Σε κάθε εταιρική εξαμηνιαία συνάντηση της Bausch+Lomb («Εξαμηνιαίος Κύκλος»), έξι διαφορετικές διατμηματικές ομάδες εργαζομένων παρουσιάζουν τις 6 αξίες της εταιρείας μέσα από τη δική τους προσωπική εμπειρία, δικά τους concepts & πρωτοβουλίες. Οι παρουσιάσεις γίνονται με αποδέκτες όλο το προσωπικό της εταιρείας, χωρίς το φιλτράρισμα της Διοίκησης. Οι ομάδες που συγκροτούνται για την παρουσίαση αποτελούνται από εργαζομένους χαμηλότερων ή υψηλότερων βαθμίδων ή συνδυαστικά, ώστε να εξασφαλιστεί ισότητα ευκαιριών.

Επενδύοντας στο concept φροντίδας «Ημέρες Υγείας στο Γραφείο», η Bausch+Lomb προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους και στις οικογένειές τους συμβουλές για καλύτερη υγεία, διατροφή και έλεγχο του σωματικού βάρους. Παράλληλα, στη μνήμη ενός εργαζομένου που απεβίωσε πριν από 2 χρόνια, η εταιρεία καθιέρωσε μία εβδομάδα πρόληψης με ένα ολοκληρωμένο check up: η γιατρός εργασίας, κατόπιν εξέτασης, εκδίδει όλα τα απαραίτητα παραπεμπτικά, με τα οποία ο εργαζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις του σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο θέλει.

Πολυάριθμες είναι οι παροχές που προσφέρει η εταιρεία στους εργαζομένους της, με έμφαση σε αυτές που αποσκοπούν στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Ενδεικτικά προσφέρονται: Oμαδικό πρόγραμμα υγείας σε όλους τους εργαζομένους και στα προστατευόμενα μέλη τους, δυνατότητα αποχώρησης νωρίτερα κάθε Παρασκευή τους καλοκαιρινούς μήνες, καλοκαιρινή άδεια 3 εβδομάδων, χριστουγεννιάτικη άδεια 10 ημερών, αναχώρηση νωρίτερα την ημέρα γενεθλίων ή ονομαστικής εορτής τους, καθιέρωση της Πέμπτης ως ημέρας απαλλαγμένης από εταιρικά meetings, ευελιξία στο ωράριο εργασίας και στη δυνατότητα τηλεργασίας και άλλα πολλά!

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Δεν έχει υπάρξει μέρα που να μη χαίρομαι που θα πάω στη δουλειά, καθώς, ό,τι και να έχω, το χιούμορ και η επικοινωνία μεταξύ μας πάντα με κάνουν να νιώθω καλύτερα. Είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια, με αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό ο ένας προς τον άλλο και ενωμένοι σε όλα.

100% δηλώνουν ότι «Είμαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο και το έργο που συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο».

5 χρόνια στο «#finalfour»!

Η διάκρισή μας για 5η συνεχόμενη χρονιά στις 4 πρώτες θέσεις του Best Workplaces™ Hellas μας γεμίζει με ενθουσιασμό και επισφραγίζει την αφοσίωσή μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Παράλληλα, η φετινή μας βράβευση στη λίστα Best Workplaces™ for Women 2023 αποδεικνύει ότι η BAUSCH+LOMB Ελλάδας έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενδυνάμωση του ρόλου και της θέσης των γυναικών στην εργασιακή μας καθημερινότητα. Η απόρριψη κάθε μορφής διακρίσεων, η δημιουργία δίκαιης πρόσβασης και εξέλιξης, η ενθάρρυνση των εργαζομένων και η κοινωνική ευαισθησία κάνουν την BAUSCH+LOMB ένα περιβάλλον όπου κάποιος πραγματικά θα επιθυμούσε να εργαστεί. Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους τους δικούς μας «ήρωες»! Η «νίκη» μοιράζεται εξίσου με όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξή της και έτσι τροφοδοτείται ο καθένας μας με την απαραίτητη ενέργεια και θετική διάθεση ώστε να συνεχίσουμε με νέα, ακόμα πιο σταθερά βήματα προς νέες κατευθύνσεις και επιτεύξεις.