Campeόn Gaming: Κινητικότητα και όραμα

H Campeόn Gaming είναι μια ελληνική, πρωτοπόρα εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του iGaming από το 2017, δημιουργώντας αξιόπιστες συνεργασίες και παρέχοντας τη δική της καινοτόμα τεχνολογία. Το όραμά της, κατά την εξαετή λειτουργία της, παραμένει η δημιουργία μιας ασυναγώνιστης iGaming εμπειρίας. Σήμερα έχει δημιουργήσει το δικό της iGaming Hub, απαριθμώντας περισσότερα από 85 άτομα και με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Μάλτα. Το 2022 αύξησε το δυναμικό της κατά 54%, συγκριτικά με το 2021, και συνεχίζει τη σταθερή ανάπτυξή της και το 2023.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Η Campeόn Gaming παρέχει ευκαιρία στην πραγματοποίηση rotation. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκφράσει το ενδιαφέρον του για κάποια άλλη θέση και να την παρακολουθήσει μέσα από το Shadowing program και, αν θέλει, να μετακινηθεί εσωτερικά μέσα από το Mobility program, καθώς οι νέες θέσεις ανακοινώνονται πρώτα εσωτερικά. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει, επίσης, ένα fast promotion program με στόχο όσοι εργάζονται πάνω από 6 μήνες στην εταιρεία και έχουν ήδη επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις, να επιβραβεύονται το συντομότερο.

Μια ενδιαφέρουσα πρακτική που εφαρμόζει η εταιρεία στο screening των βιογραφικών, είναι να καλύπτονται τα δημογραφικά στοιχεία των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο και καταγωγή), με σκοπό να αξιολογούνται και να προσλαμβάνονται άτομα μόνο βάσει των προσόντων τους.

Το μότο της Campeόn Gaming είναι «We are our People» και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται από τις πράξεις της. Παρέχει ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, και απόδειξη είναι ότι προσλαμβάνει εγκύους, κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με flexible remote program, που σημαίνει 9 ημέρες remote, τις οποίες επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Summer Vibe Fridays και Xmas Vibe Fridays, με επιπλέον ημέρες αδείας να δίνονται στους ανθρώπους της.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Όπως λέει και το moto μας: #BetterTogether, νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που ισορροπούν τέλεια την προσωπική τους ζωή με τη δουλειά. Όλοι προσπαθούν να εξελιχθούν και η εμπιστοσύνη που λαμβάνουμε είναι απίστευτη, κάτι που δεν μπορείς να βρεις σε άλλες εταιρείες νομίζω.* (μετάφραση από αγγλικά)

100% δηλώνουν ότι «Όταν πρωτοξεκινήσεις δουλειά εδώ, σε κάνουν να αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος».

1 κίνητρο για τη βράβευσή μας

Το 2023, η Campeόn Gaming περήφανα αναδεικνύεται και πάλι ως Best Workplace στην κατηγορία των 50-250 εργαζομένων. Η βράβευση αυτή είναι η φωνή των 120 ανθρώπων της και των λόγων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι το επιτυγχάνει. Παράλληλα, η πιστοποίησή της ως Great Place to Work για 3η συνεχόμενη χρονιά και η αναγνώρισή της ως Best Workplace 2021 υπογράφουν τη φιλοσοφία της «Είμαστε οι άνθρωποί μας», για τους οποίους επιδιώκει να δημιουργεί μια ολιστική εργασιακή εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξής της –54% αύξηση προσλήψεων το 2022– η Campeόn Gaming πέτυχε ξανά τη μεγαλύτερη πρόκλησή της, να δημιουργήσει ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον. Το κίνητρό της συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη, τους ανθρώπους της, οι οποίοι κινητοποιούν την καινοτομία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη που χαρακτηρίζουν την Campeόn Gaming.