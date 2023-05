Convert Group: Ανάπτυξη και ευελιξία

H Convert Group δραστηριοποιείται στην παροχή και την ανάλυση δεδομένων omni-channel εμπορίου. Με την καινοτόμο πλατφόρμα της eRetail Suite, βασισμένη σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες data & analytics, δραστηριοποιείται σε 19 χώρες παγκοσμίως. Η εταιρεία διακρίνεται τα τελευταία χρόνια ως μία από τις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους Financial Times και το Statista.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Οι γυναίκες στο δυναμικό της Convert Group αποτελούν το 66%. Αυτό δείχνει τη μέριμνά της να προσελκύσει και να υποστηρίξει με τρόπο συστηματικό τις γυναίκες στην εταιρεία.

H Convert Group παρέχει υβριδικό και ευέλικτο μοντέλο εργασίας. Οι εργαζόμενοι επιλέγουν οι ίδιοι τις 8 φορές του μήνα που θέλουν να εργαστούν στο γραφείο, ενώ 2 μήνες τον χρόνο μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε στον κόσμο. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Παράλληλα δικαιούνται 20% επιπλέον ημέρες άδειας τον χρόνο. Ιδιαίτερη ευελιξία δίνεται στους νέους γονείς.

Στην Convert Group δουλεύουν μεθοδικά για την ανάπτυξη των εργαζομένων. Οι φοιτητές δικαιούνται 10 μέρες τον χρόνο άδεια με αποδοχές. Πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις ενδυνάμωσης στελεχών, mentoring, coaching και χρηματοδότηση ανώτατων σπουδών με βάση το προσωπικό πλάνο ανάπτυξης κάθε υπαλλήλου. Το 2022 καλύφθηκε το 100% των νέων διευθυντικών θέσεων με προαγωγές υφιστάμενων εργαζομένων.

Η Convert Group ενέκρινε τον περασμένο Σεπτέμβριο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών για όλους τους εργαζομένους, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Στην Convert Group κάθε εργαζόμενος προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, αφιερώνοντας χρόνο από τις ώρες εργασίας του. Τρεις και πλέον ημέρες τον χρόνο μπορούν οι Converters να απουσιάσουν από τη δουλειά τους, για να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού. Υπάρχουν 3 ομάδες που υποστηρίζει η εταιρεία: α) help an orphanage, β) help a public school και γ) support an animal shelter.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η ομαδικότητα, η προθυμία και το φιλότιμο χαρακτηρίζουν όλους τους υπαλλήλους εδώ και καθιστούν το περιβάλλον ιδανικό για νέους και παλιούς, ώστε να νιώσουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη και καλή διάθεση. Οι επιπλέον παροχές της εταιρείας είναι πολύ σημαντικές και εξαιρετικές.

97% δηλώνουν ότι «Είμαι υπερήφανος να λέω σε άλλους ότι εργάζομαι εδώ».