NetSteps: Μια αληθινή οικογένεια

BEST WORKPLACES 2023

Οι εργαζόμενοι σε πάρτι για τη διάκριση της εταιρείας στη λίστα Best Workplaces in Europe!

Η εταιρεία NetSteps είναι ένα Premium e-Commerce & Digital Marketing Agency. Μέσα στα 9 χρόνια λειτουργίας της έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλους ομίλους, όπως GAP, Tommy Hilfiger, Funky Buddha, Galerie de Beauté, Εκδόσεις Ψυχογιός, KIKO Milano. Με εξειδίκευση στο Performance Marketing, στην πρωτότυπη παραγωγή περιεχομένου και στη διάδοση των πλέον καινοτόμων λύσεων και εμπειριών στο e-Commerce, η NetSteps έχει λάβει πληθώρα βραβείων.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Η ομάδα της NetSteps είναι μια μεγάλη παρέα, που στηρίζεται στον σεβασμό, στην ελευθερία, στην εμπιστοσύνη και στο μοίρασμα. Τον τελευταίο χρόνο έχει υιοθετηθεί μια παραλλαγή του κυριακάτικου τραπεζιού: κάθε Παρασκευή μεσημέρι έρχονται στο γραφείο χειροποίητες, «μαμαδίστικες» πίτες και συγκεντρώνονται όλοι μαζί σε κεντρικό χώρο της εταιρείας για να φάνε παρέα.

Θεωρώντας ότι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της, μεγάλο μέρος των κερδών επιστρέφεται στους υπαλλήλους με διάφορους τρόπους: πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας υγείας για όλους, εκδρομές και εταιρικές έξοδοι, συστηματική βελτίωση των μισθών της ομάδας, γυμναστήριο στον χώρο της εταιρείας, τραπέζι για ping pong, κουζίνα πάντα γεμάτη με σνακ, προσφορά βιβλίων για να δοθεί το κίνητρο να ασχοληθεί κάποιος με ενδιαφέροντα πράγματα εκτός δουλειάς κ.ά. Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους της άτοκα δάνεια για ποσό έως 3.000 € με αποπληρωμή σε διάστημα 2-3 ετών.

Το «work from home» επεκτάθηκε σε υβριδικό μοντέλο με φυσική παρουσία στο γραφείο κάποιες εργάσιμες μέρες και απομακρυσμένη τις υπόλοιπες, ενώ πλέον έχουν ενσωματώσει πλήρως το μοντέλο του work from anywhere: η πλειοψηφία των εργαζομένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα το καλοκαίρι εργάζεται από κάποιο ελληνικό νησί, ενώ τον χειμώνα από μέρη όπως η Ολλανδία, η Γαλλία ή… η λίμνη Κερκίνη.

Την Παγκόσμια Ημέρα Χορού οργάνωσαν σε ένα εξωτερικό πάρκο δίπλα στο γραφείο, χορό με Zumba σε ώρες γραφείου.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Άνεση, οικειότητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους συναδέλφους.

Φιλόξενη, ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα.

Κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης και κοινότητας μέσα στην εταιρεία.

96% δηλώνουν ότι «Μου συμπεριφέρονται ως πλήρες και ουσιαστικό μέλος του οργανισμού, ανεξάρτητα από τη θέση μου».