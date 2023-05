Seanergy Maritime Holdings Corp.: Φροντίδα και υποστήριξη

Από την ίδρυσή της, το 2007, η Seanergy Maritime διαχειρίζεται φορτηγά πλοία που μεταφέρουν χύδην ξηρά φορτία, ενώ από το 2018 εξειδικεύτηκε στον τομέα των πλοίων Capesize. Αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στο αμερικανικό χρηματιστήριο που διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων τύπου Capesize. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market με τον κωδικό «SHIP».

Το 2021 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τη Seanergy, καθώς σχεδόν διπλασιάστηκε ως προς τη μεταφορική ικανότητα και το ανθρώπινο δυναμικό της και της απονεμήθηκε το βραβείο «Dry Cargo Company of the Year» από τη Lloyd’s List. Tο 2022 ακολούθησε και η απονομή του βραβείου «Manager of the Year» στον CEO της εταιρείας από τα βραβεία Ευκράντη.

Ενέργειες που την κάνουν και ξεχωρίζει

Η Seanergy προσφέρει ύψιστο πακέτο παροχών στους εργαζομένους της, που αποτελείται μεταξύ άλλων από συνεχείς ευκαιρίες κατάρτισης, συμμετοχή σε διάφορες εταιρικές εκδηλώσεις, επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό, εκπαίδευση σε επίπεδο ατομικό/τμήματος, καθώς και υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η εταιρεία εξέφρασε την εκτίμησή της προς τους εργαζομένους με πολυετή υπηρεσία, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ταξιδέψουν μαζί με τα ανώτατα διοικητικά στελέχη στις ΗΠΑ και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στα κεντρικά γραφεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου Nasdaq. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ζωντανή κάλυψη της εκδήλωσης για όλο το προσωπικό στα γραφεία της εταιρείας, συμμετέχοντας και γιορτάζοντας έτσι όλοι μαζί.

Η εταιρεία παρέχει σημαντική υποστήριξη στους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, καλύπτοντας έξοδα νοσηλείας, πέραν των ήδη καλυπτόμενων από το σύστημα ασφάλισης υγείας της εταιρείας, καθώς και επιπλέον άδειες και ψυχολογική υποστήριξη.

Παρά τις κυρίαρχες παγκόσμιες οικονομικο-πολιτικές προκλήσεις που επηρέασαν αρνητικά τον κλάδο της ναυτιλίας, η Seanergy ακολούθησε αδιάλειπτα το «Πρόγραμμα Βοήθειας και Επανένταξης των Ουκρανών Αξιωματικών», για να υποστηρίξει τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους μέσα από μια πληθώρα αξιομνημόνευτων ενεργειών ανεξαρτήτως κόστους.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μοναδική, δυναμική, φρέσκια και ευέλικτη εταιρική κουλτούρα. Ισχυρή δέσμευση Διοίκησης και συνολική υποστήριξη. *(μετάφραση από Αγγλικά)

100% δηλώνουν ότι: «Μπορώ να θέσω οποιοδήποτε λογικό αίτημα στη διοίκηση και να είμαι σίγουρος/η ότι θα λάβω μια ξεκάθαρη απάντηση».