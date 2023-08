Ασφάλιση ΜμΕ στην ψηφιακή εποχή

Σε έναν κόσμο που κινείται με ταχύτατους ρυθμούς και η τεχνολογία διεισδύει σε ολοένα και περισσότερους τομείς, ο ασφαλιστικός κλάδος υφίσταται και αυτός σημαντικό μετασχηματισμό, ειδικά όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση των αναγκών μίας κρίσιμης κατηγορίας πελατών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Η έλευση ψηφιακών εργαλείων και αναδυόμενων τεχνολογιών αλλάζει σταδιακά τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων, προσφέροντας στις ΜμΕ εξατομικευμένες επιλογές κάλυψης, ακόμη και προστασία από τους αυξανόμενους διαδικτυακούς κινδύνους.

Ο ρόλος των αναδυόμενων τεχνολογιών στην ασφάλιση

Η τεχνητή νοημοσύνη φιλοδοξεί να αλλάξει σημαντικά και τον ασφαλιστικό κλάδο, φέρνοντας επανάσταση, καθώς οι δυνατότητές της και στον συγκεκριμένο τομέα είναι άπειρες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα και αλγόριθμους, οι ασφαλιστές μπορούν πλέον να υπολογίζουν τα ασφάλιστρα με μεγαλύτερη ακρίβεια και να προσφέρουν ασφαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στους μοναδικούς κινδύνους και απαιτήσεις κάθε εταιρείας. Επιπρόσθετα, η επεξεργασία των αξιώσεων των πελατών γίνεται γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πρόληψη της ασφαλιστικής απάτης, εξοικονομώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στις εταιρείες.

Η τεχνολογία φέρνει βελτιωμένη εμπειρία για τις επιχειρήσεις-πελάτες

Η ψηφιακή επανάσταση έχει αυξήσει τις προσδοκίες των πελατών σε όλους τους κλάδους και η ασφάλιση των επιχειρήσεων δεν αποτελεί εξαίρεση. Δεν χρειάζεται πλέον τα συμβόλαια να εκτυπώνονται και να διακινούνται σε χαρτί, καθώς μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, κάθε επιχείρηση μπορεί να αγοράζει, να ανανεώνει ή να ενημερώνει τα συμβόλαιά της. Επιπλέον, επισπεύδεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τις ΜμΕ ώστε να λάβουν αποζημίωση για καλυπτόμενες ζημιές. Ακόμη, με τη χρήση chatbot και virtual βοηθών, οι ΜμΕ μπορούν να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια. Αυτά τα ψηφιακά σημεία επαφής συμπληρώνουν το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης που βασίζεται σε πράκτορες, δημιουργώντας μια ολιστική εμπειρία στον πελάτη που καλύπτει διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες.

Εξατομικευμένες επιλογές κάλυψης

Στην ψηφιακή εποχή, το να υπάρχει ενός είδους ασφαλιστικό συμβόλαιο που να καλύπτει κάθε εταιρεία ανήκει στο παρελθόν. Πλέον, οι ΜμΕ αναμένουν από τους ασφαλιστικούς φορείς να κατανοήσουν τους μοναδικούς κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες επιλογές κάλυψης που ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Τα ψηφιακά εργαλεία, σε συνδυασμό με προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, επιτρέπουν στους ασφαλιστές να προσαρμόζουν πολιτικές για μεμονωμένες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη που αντιμετωπίζει τους συγκεκριμένους κινδύνους που τις απειλούν.

Για παράδειγμα, μια τεχνολογική startup μπορεί να έχει διαφορετικές ανησυχίες σε σύγκριση με ένα κατάστημα λιανικής. Οι ασφαλιστές μπορούν να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και τις συνθήκες της αγοράς αυτών των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας κάλυψη που είναι ακριβής και σχετική. Πρόκειται για μία προσέγγιση που οικοδομεί εμπιστοσύνη μεταξύ των ΜμΕ και των ασφαλιστικών φορέων, καθώς οι επιχειρήσεις αισθάνονται ότι υποστηρίζονται περισσότερο, με αποτέλεσμα συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη σταθερότητα.

Ασφάλεια ενάντια στους διαδικτυακούς κινδύνους

Σε μια εποχή που ορίζεται από τη συνδεσιμότητα και την τεχνολογία, οι απειλές στον κυβερνοχώρο αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Οι ΜμΕ δεν αποτελούν εξαίρεση, καθιστώντας την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μια κρίσιμη πτυχή της ασφαλιστικής κάλυψης. Μια ολοκληρωμένη λύση κυβερνοασφάλειας προστατεύει τις ΜμΕ από τους κινδύνους των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, προστατεύοντας τα δεδομένα τους και διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη επιχειρηματική λειτουργία τους.

Ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε ΜμΕ ανάλογα με τις ανάγκες της

Είναι σημαντικό να μπορεί μία μικρομεσαία επιχείρηση να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα ασφάλισης και να το παραμετροποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ένα πρόγραμμα όπως το My Business First της Eurolife FFH μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ιδιοκτητών και ενοικιαστών επαγγελματικών χώρων που επιθυμούν να έχουν ευελιξία επιλογών, καλύπτοντας το κτίριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό, αλλά και τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα επαγγελματικό κτίριο. Είναι ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα να το σχεδιάζουν και να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Αποτελείται από ένα βασικό πακέτο 14 καλύψεων, όπως πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, έξοδα φύλαξης, απώλεια ενοικίων, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων κ.ά., ενώ διαθέτει και 6 πακέτα προαιρετικών καλύψεων. Επιπροσθέτως, ένα από τα έξι προαιρετικά πακέτα παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης και νομική προστασία. Εκτός από ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων, η Eurolife FFH δίνει στους κατόχους του My Business First τη δυνατότητα μηδενικών απαλλαγών σε συγκεκριμένες καλύψεις. Τέλος, οι ασφαλισμένοι, μπορούν να προστατεύσουν την επιχείρησή τους και από απαιτήσεις τρίτων, σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων. Εφόσον επιλέξουν τη σχετική κάλυψη, η αστική τους ευθύνη καλύπτεται με διευρυμένα όρια κάλυψης έως €200.000, ενώ την ασφάλειά τους έρχεται να ενισχύσει και η νομική προστασία, προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά τους με όριο μέχρι €3.000.

Ασφαλίζοντας την επιχείρησή σας ενάντια στις διαδικτυακές απειλές

Για να αντιμετωπίσουν το εξελισσόμενο τοπίο απειλών, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Με την ασφάλεια My Business Cyber Protection της Eurolife FFH ΑΕΓΑ αποζημιώνεστε για ίδιες ζημιές και απώλεια κερδών, αλλά και ζημιές σε τρίτους. Από την πρώτη στιγμή έχετε νομική προστασία και υποστήριξη όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Το κόστος της ασφάλειας προσαρμόζεται στο προφίλ της επιχείρησής σας. Η ασφάλεια My Business Cyber Protection είναι προϊόν της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH ΑΕΓΑ και προσφέρεται από την Eurobank. Το My Business Cyber Protection απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών από 100.000€ έως 25.000.000€, οι οποίες διαθέτουν κάποια ελάχιστα μέτρα προστασίας κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη ιδίων ζημιών, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, διαχείρισης του περιστατικού και νομικής προστασίας.