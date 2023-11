Best Workplace στην Ευρώπη η Kaizen Gaming

Ως ένα από τα Best Workplaces in Europe 2023 αναγνωρίστηκε η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη ελληνική GameTech εταιρεία και μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες του τομέα παγκοσμίως. Η Kaizen Gaming, που έχει παρουσία σε 14 αγορές μέσα από τα brands Stoiximan και Betano που διαχειρίζεται, αναδείχθηκε ως ένα από τα Best Workplaces ανάμεσα σε εταιρείες από 21 ευρωπαϊκές χώρες. H σημαντικότητα της αναγνώρισης αυτής είναι ιδιαίτερη, αφού προέρχεται από τους ίδιους τους Kaizeners και τις απαντήσεις που έδωσαν στην – ανώνυμη – έρευνα του οργανισμού Great Place to Work.

Σε μια εποχή που τα εργασιακά ήθη και οι πρακτικές υφίστανται δομικές αλλαγές και έρευνες αποδεικνύουν ότι η εργασιακή εμπειρία και καθημερινότητα, το εταιρικό αξιακό σύστημα και περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση ταλέντων που στελεχώνουν το δυναμικό μιας επιχείρησης, η Kaizen Gaming, αποδεικνύει ότι διαθέτει το εταιρικό DNA που την κάνει να ξεχωρίζει.

Ομαδικότητα, διαφάνεια, πάθος

Η αφοσίωση της εταιρείας στις αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης έχει υπάρξει δομικός παράγοντας αυτής της επιτυχίας. Με βασική αξία αυτή του #oneteam, οι Kaizeners, παλιοί και νεότεροι, έχουν κοινούς στόχους και συνεργάζονται αποτελεσματικά και δημιουργικά για να τους πετύχουν.

Όπως οι ίδιοι οι Kaizeners αναφέρουν, το πάθος των ανθρώπων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της Kaizen Gaming. Η Σταυρίνα, Senior Software Engineer τονίζει πως το πάθος της ομάδας είναι η κινητήριος δύναμή της καθώς, όπως αναφέρει, «το μυστικό μας είναι το πάθος των ανθρώπων». Η Tetiana, Operational Excellence Partner, επισημαίνει πως «Μια ομάδα πετυχαίνει όταν όλοι μοιράζονται κοινούς στόχους», ενώ ο Κωστής, Display & Programmatic Lead της Kaizen Gaming, καταλήγει:

«Τα τρια βασικά χαρακτηριστικά που οδηγούν μια ομάδα στην επιτυχία είναι η διαφορετικότητα, η επικοινωνία και οι ξεκάθαροι στόχοι».

Στο careers.kaizengaming.com, και στα Social Media της εταιρείας (Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube), μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με καθημερινότητα των Kaizeners, αλλά και να περιηγηθείτε στις 200+ ανοιχτές θέσεις εργασίας που έχει αυτή τη στιγμή η Kaizen Gaming.