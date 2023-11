Ayvens: Η νέα παγκόσμια μάρκα κινητικότητας των ALD Automotive και LeasePlan

Η Ayvens, η νέα παγκόσμια μάρκα βιώσιμης κινητικότητας των ALD Automotive και LeasePlan, φέρνει τις δύο κορυφαίες εταιρείες κάτω από μια κοινή στέγη επαναπροσδιορίζοντας τον κλάδο του αυτοκινήτου.

Αποτελώντας τον κορυφαίο πάροχο βιώσιμης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο που προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης, ευέλικτες συνδρομητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου αλλά και λύσεις πολλαπλής κινητικότητας σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο μεγάλων εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών και ιδιωτών, η νεοσύστατη Ayvens έρχεται να συνθέσει σήμερα το νέο εμπορικό σήμα -και συνάμα ένα στρατηγικό ορόσημο σε παγκόσμιο επίπεδο-, που έρχεται να συστεγάσει τις κορυφαίες εταιρείες κινητικότητας ALD Automotive και LeasePlan. Για την Ayvens ο στόχος είναι από την πρώτη κιόλας στιγμή κάτι παραπάνω από ξεκάθαρος: να προσφέρει απρόσκοπτα και δίχως περιορισμούς και αστερίσκους τις πιο βιώσιμες αλλά και πλέον καινοτόμες υπηρεσίες κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες τις κατηγορίες πελατών.

Διαθέτοντας στον στόλο της τα περισσότερα brands ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όμιλος Ayvens δεσμεύεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον δεδηλωμένο εδώ και καιρό στόχο για επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων, καθώς και να διαμορφώσει, τις εταιρικές του δράσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρου του κλάδου, διαχειριζόμενος ανά τον κόσμο έναν πολυσχιδή στόλο αποτελούμενο από περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια οχήματα.

Βασιζόμενη στο σλόγκαν Better with every move (Καλύτερα με κάθε κίνηση), βασική αποστολή της Ayvens είναι η προσφορά των καλύτερων υπηρεσιών κινητικότητας με υπεύθυνο τρόπο μέσα από μια πορεία συνεχούς προόδου τόσο για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τον πλανήτη.

Το νέο εμπορικό σήμα που σχεδίασε το δημιουργικό γραφείο παγκόσμιας εμβέλειας Dragon Rouge έρχεται να μεταδώσει ενέργεια μέσω μιας φιλικής και μοντέρνας γραμματοσειράς, μαζί με την επιλογή ζωηρών και ιδιαίτερων χρωμάτων εμπνευσμένων από το φυσικό περιβάλλον και σχεδιασμένων έτσι ώστε η Ayvens να ξεχωρίζει στην αγορά. Ο χαρούμενος και δυναμικός σχεδιασμός έρχεται να αποτυπώσει την ουσία της κινητικότητας, αναδεικνύοντάς την μέσα από πιο όμορφες στιγμές της καθημερινότητας.

Την ίδια στιγμή, το νέο εμπορικό σήμα θα επιτρέψει στους 15.700 υπαλλήλους της Ayvens να μοιραστούν την κοινή ταυτότητα αντανακλώντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μετασχηματίζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών ανά τον κόσμο για ακόμα περισσότερες και ακόμα πιο βιώσιμες επιλογές και ελευθερία στο μαγικό κόσμο της σύγχρονης κινητικότητας.

Κώστας Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ALD Automotive | LeasePlan στην Ελλάδα

«Η Ayvens συμβολίζει την πορεία προς την πρόοδο, ως αποτέλεσμα της ένωσης των ALD Automotive I LeasePlan. Βασική αποστολή της είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών βιώσιμης κινητικότητας για τους πελάτες της, τους οδηγούς και τον πλανήτη».

Το νέο εμπορικό σήμα αναμένεται να λανσαριστεί το 2024 και στις 44 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ALD Automotive | LeasePlan, αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στον κλάδο.